Ministar zdravlja Zlatibor Lončar u Kruševcu o koroni: “Ne može država da nas prevodi preko ulice”

– Ono što naši građani treba da znaju jeste da je situacija pod apsolutnom kontrolom. Mi je pratimo iz sata u sat, znamo tačno gde nam je svaki pozitivan pacijent, znamo njegove kontakte i radimo mnogo testiranja. To retko ko radi, a mi to radimo da bi ova situacija ostala pod kontrolom. I ono što je bitno, velika većina pacijenata koji su pozitivni ili nema nikakve ili ima blage simptome. Ali mi i te ljude sa blagim simptomima stavljamo u bolnicu da bismo ih ispratili do kraja i da bismo predupredili bilo kakvu komplikaciju – rekao je ministar Lončar, odgovarajući na pitanje da li su neki oblici relaksacije bili preuranjeni i da li možda ponovo treba uvesti neke restriktivnije mere

– Mere su donete na osnovu procene naših eminentnih stručnjaka. Ja samo molim za malo poverenja. Ako su ti ljudi znali da nam preporuče mere od samog početka, i ako su na vreme krenuli sa svim onim teškim, ali dobrim merama, koje su dovele do rezultata koji ima Srbija i koji ne može niko da porekne, zašto im ne bismo verovali sada – poručio je Lončar koji je u Kruševcu otvorio nekoliko renoviranih ambulanti i rekonstruisan terapisjki bazen u Ribarskoj Banji.

Lončar je poručio da građani imaju dovoljno informacija o koroni, imaju preporuke koji0h bi trebalo da se pridržavaju da bi bili bezbedni, te da nije neophodno da se one sprovode pod, kako je rekao, pretnjom države

– Ne može država da nas prevodi preko ulice, pa onda da kaže: “razmaknite se toliko, sad stavite masku, ovde operite ruke”. Valjda smo mi iz ovog prethodnog perioda naučili kako treba da se ponašamo. Sve vreme govorimo korona je tu, korona će nastaviti da bude tu, ali mi moramo svi da žvimo. Mislite li da je realno da zatvorimo Srbiju, da zatvorimo Evropu, da zatvorimo ceo svet i kažemo: neće se nigde ništa raditi, ništa neće funkcionisati…

Prema Lončarevim rečima, korona nije lokalni već globalni problem i ne može se rešiti tako što će se Srbija izolovati, ali i da građani mogu da budu spokojni jer u nadležnim organima i službama nema opuštanja.

– Mi ne znamo da li će biti drugog ili trećeg talasa niti kakvi će oni biti. Na nama je da pruipremimo sve vezano za opremu, za naše kapacitete, za naše zdravstvene radnike, za druge službe, i mi radimo na tome – rekao je ministar, dodajući da za sada nema nikakvih razloga da se mere pooštravaju.

– Najvažnije je da mi sami budemo odgovorni i da se pridržavamo pravila koja nisu ni teška ni komplikovana: da peremo ruke, da stavimo masku kada uđemo u zatvorenu prostoriju, da držimo neophodnu distancu – poručio je on.

Na pitanje zašto je procenat smrtnosti od korone u Kruševcu tri puta veći nego u Republici i iznosi oko 6 odsto, Lončar je kazao da ovi procenti nisu konačni, te da ne treba preuranjeno izlaziti sa konačnim ciframa.

– Ono što sada znamo jeste da je bio problem jer su se pacijenti kasno javljali. To je jedan od problema. Jer, ako ne krenete na vreme sa terapijom, onda je veći problem da se izleči pacijent. Ko god se javio na vreme i krenuo sa terapijom mnogo je bolje prošao nego onaj ko je hteo sam da se leči ili je sedeo kod kuće – rekao je Lončar, dodajući da je kod većine pacijenata bilo i dosta pridruženih bolesti, ali da je za kvalitetnu analizu potrebno namanje od šest meseci do godinu dana, i to pod uslovom da se sve smiri i da se sagledaju svi faktori.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar u Kruševcu o koroni: “Ne može država da nas prevodi preko ulice”

