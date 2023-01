Miloš D. Stojadinović, pisac – Nova knjiga

U odgovoru na naše pitanje koji je to događaj, ličnost ili postupak, po kome će pamtiti 2022. godinu pisac Miloš D. Stojadinović kazao nam je da je to povrataka u normalu, posle epidemije, ali i to što je objavljena njegova četvrta knjiga:

– Godinu 2022. pamtiću po tome što smo se, u neku ruku, konačno opustili i vratili svojim normalnim svakodnevnim aktivnostima, ali i nosili sa mnogim poteškoćama prouzrokovanim situacijom u celom svetu. Meni lično ostaće celog života u sećanju događaj kada je početkom decembra svetlost dana ugledala moja četvrta knjiga „Zanimljiva čarapanija“. To je knjiga koja ima svoju misiju, a to je da probudi ljudske osobine, pa pored toga što će čitaoci pročitati nešto zanimljivo iz prošlosti svog kraja, učiniti i plemenito delo.

Za njega je prethodna godina bila, kako je naveo, uspešna i plodonosna!

– Savetujem da sve što je pozitivno pamtimo, a da se na greškama, koje smo napravili, naučimo i priznamo sebi da smo pogrešili, nastavimo dalje i budemo još jači! Neka nam Nova 2023. bude godina mudrih i sigurnih poteza, sa više optimizma, dobrog zdravlja, sloge, a najviše ljubavi – poručio je on.