Ujedinjene nacije (UN) su 1994. godine proglasile 16. septembar Međunarodnim danom zaštite ozonskog omotača, kako bi podigle svest o potrebi zaštite ozonskog omotača koji čuva svet na Zemlji od štetnog ultraljubičastog zračenja i utiče na atmosfersku raspodelu temperatura i klimu na planeti

Sunčeva svetlost omogućava život, a ozonski omotač omogućava život onakav kakav znamo. Postepeno ukidanje kontrolisane upotrebe supstanci koje oštećuju ozonski omotač i povezana smanjenja ne samo da su pomogli u zaštiti ozonskog omotača za ovu i buduće generacije, već su takođe značajno doprineli globalnim naporima za rešavanje klimatskih promena; osim toga, zaštićeno je ljudsko zdravlje i ekosistemi, ograničavajući štetno ultraljubičasto zračenje da dospe do Zemlje.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 1994. godine proglasila 16. septembar Međunarodnim danom zaštite ozonskog omotača, u znak sećanja na datum potpisivanja Montrealskog protokola o supstancama koje oštećuju ozonski omotač 1987. godine (rezolucija 49/114). Naučna potvrda o uništenju ozonskog omotača podstakla je međunarodnu zajednicu da uspostavi mehanizam saradnje za preduzimanje akcija za zaštitu ozonskog omotača. Ovo je formalizovano u Bečkoj konvenciji o zaštiti ozonskog omotača, koju je usvojilo i potpisalo 28 zemalja 22. marta 1985. U septembru 1987. to je dovelo do izrade Montrealskog protokola o supstancama koje oštećuju ozonski omotač.

Na ovogodišnji Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača ne samo da slavimo dosadašnja dostignuća, već i gledamo u budućnost za dublje i brže delovanje prema Montrealskom protokolu ali pre svega, za ljude, za klimu i za planetu.