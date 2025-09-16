Na današnji dan: U Kruševcu rođen Miško Ražnatović

Miodrag Miško Ražnatović rođen je u Kruševcu 16. septembra 1966. Poznat je diljem planete kao sportski agent, koji danas zastupa veliki broj najvećih svetskih košarkaških vedeta. Vlasnik „Mege“, inspiracija za „Žigosane“

Foto: Filip Plavčić

Među vršnjacima i komšijama koji su sa njim odrasli u „Starom dvorištu“ (prostor iza kruševačkog SUP-a) poznat i po nadimku Packe.

Tu je, zapravo, na džombastom teresu preko puta stare „Auto-škole“, na naherenom i raspuklom drvenom košu, sa koga je obruč obično nehajno visio, i započelo njegovo gotovo pa spartansko druženje s basketarom, u mahom bezuspešnim pokušajima da parira legendarnim majstorima „malog terena“ Nenetu i Cveletu, komšijama iz okolnih zgrada. Išao u „Vuk“, naravno.

Ovaj cenjeni advokat je predsednik, izvršni direktor i osnivač agencije BeoBasket i FIBA sertifikovani agent, a takođe je i vlasnik košarkaškog kluba Mega Bemax koji se sa velikim uspehom, već duže od decenije, bez prekida, takmiči u Košarkaškoj ligi Srbije i Jadranskoj ligi.

Kao jedan od najuglednijih i najuticajnijih košarkaških agenata u čitavoj industriji, Ražnatović je pregovarao i završio neke od najvažnijih poslova u Evropi u protekloj deceniji. Mnogi dobri poznavaoci prilika u našem najpopularnijem sportu tvrde da je upravo Miško bio glavna inspiracija tvorcima popularne serije „Žigosani u reketu“. Uostalom to i on na indirektni način potvrđuje odgovarajući na pitanje kako je stvorio moćnu Megu: – 2004. godine klub se zvao Avala Ada i ja sam ga preuzeo bez nekog jasnog plana i pravca šta sa tim, osim što sam želio da Nikola Dragović, Nikola Peković i Marko Kešelj dobiju dobro mesto da se razvijaju. Kroz tri – četiri godine taj tim je postao već nešto ozbiljnije.

Ražnatović je najpre igrao za kruševački Napredak, a po preseljenju za Beograd još i za Ušće, FMP, Radnički (koji i u seriji neodoljivo asocira na imaginarni Radnik sa Liona) i Ulcinj.

Ražnatović je diplomirao pravo na Pravnom fakultetu u Beogradu 1988. godine. Četiri godine kasnije otvorio je advokatsku kancelariju.

Predstavljao je, osim košarkaša, slavnog srpskog fudbalskog trenera Radomira Antića u pregovorima sa Fudbalskim savezom Srbije (FSS) 2009. godine.

Foto: MN Press

Preko svoje agencije, on uglavnom zastupa evropske košarkaše i trenere, kao i američke igrače koji igraju u Evropi. Predstavlja mnoge najbolje plaćene evropske košarkaške zvezde u Evroligi. Njegovi istaknuti klijenti su Duško Savanović, Dario Šarić, Ivica Zubac, Ante Žižić, Žofri Lovernj, Vasilis Spanulis, Pero Antić, Omar Kuk, Nikola Peković, Nenad Krstić,Boban Marjanović, Čedi Osman, DeMarkus Nelson, Deron Vilijams, Aleksandar Ćapin, Marko Kešelj, Nihad Đedović, Džanan Musa, Mirza Teletović, Novica Veličković, Miro Bilan, Maik Zirbes, Leo Vesterman, Milenko Tepić, Aleksandar Rašić, Raško Katić, Ilkan Karaman, Emir Preldžić, Marko Simonović, Andrija Žižić, trener Dušan Ivković… Ražnatović je najzaslužniji i za „srpski NBA transfer veka“ – odlazak Nikole Jokića u Denver.