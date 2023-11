Marta Bjelica: Pripadam tamo nekoj klupi u porti u Kruševcu

Jedna od najeksponiranijih i najautentičnijih akterki novog, snažnog talasa srpske glumačke scene, Marta Bjelica, rođena je 25. decembra 1992. godine u Kruševcu. Nakon tek završenog drugog serijala „Močvare“ od ovog vikenda ponovo je u centru pažnje televizijske publike jednom od glavnih uloga u trećoj sezoni kultne serije „Državni službenik“

Martu Bjelicu, zapazili smo kao hrabru operativku Službe državne bezbednosti, Krleta, čiji lik tumači u seriji „Državni službenik“, producenta Predraga Antonijevića i scenariste Dimitrija Vojnova. Budući da je odrasla na akcionim filmovima, Marta ne krije zadovoljstvo što joj se konačno ukazala prilika da se pokaže u svetlu uloge koja je, kako kaže, uvek pripadala muškarcima.

– Još kao dete sam trenirala razne sportove i volela sam da se tučem. Pravdoljubiva sam i nemam zadrške kada su moji voljeni u pitanju, jer ne dam da neko ugrožava one do kojih mi je stalo. Tu sam i našla ključ za lik Krleta, koja živi za posao i patriota je. Možda je način snimanja serije nov kod nas, ali smo zato zadržali autentičnost. Do sada nismo imali ženski, akcioni lik koji se u jednom trenutku pojavljuje ispred Gračanice – ponosna je rođena

Kruševljanka koja je diplomirala glumu na FDU u Beogradu, u klasi Dragana Petrovića Peleta, gde je danas angažovana i kao stručni saradnik za scenski pokret.

Iz rodnog Kruševca, seli se u Budvu, gde završava osnovnu i srednju školu. Sledeća destinacija je Beograd. Gde Marta pripada – pitanje je koje joj je novinar nedavno postavio…

– Pripadam ljudima, moru, pripadam tamo nekoj klupi u porti u Kruševcu, nekom ćoškiću Starog grada u Budvi, porodici, ovom pozivu bez kog ne bih pripadala nigde. Pripadam gde mogu da volim i postojim.

Već njena prva veća televizijska rola učiteljice Mare u kultnim „Čizmašima“ donosi joj globalnu popularnost. Iste 2015. snima i prvi film „Otadžbina“, a zatim slede „Izgrednici“ i lik Olje u „Sumnjivim licima“. Upravo je, pored lika Adamove majke u seriji „Žmurke“, svima upečatljiva i kao agent Krle u „Državnom službeniku“. U profesionalnoj biografiji su još dva dela u kojima je ona bitan akter – „Volja sinovljeva“ i „Mamonga“.

Dobitnica je nagrada za najbolju mladu glumicu na 61. Sterijinom pozorju u Novom Sadu i za najbolju debitantsku ulogu na 51. Festivalu glumačkih ostvarenja „Filmski susreti” u Nišu 2016. godine.