Pavle Ivanović – svestrani umetnik

Učenik trećeg razeda društveno-jezičkog smera ovdašnje Gimnazije, Pavle Ivanović, već sada sebe doživljava kao umetnika. Uspešan je recitator, obožava liriku, u slobodno vreme svira gitaru. Bavi se grafičkim dizajnom, video-montažom i fotografijom. Iako je veliki “filmofil”, pozorište je njegova najveća ljubav. Glumu je otkrio još u osnovnoj školi, a sada je aktivni član neformalne grupe “Kulturociklin” i uveliko se sprema za Fakultet dramskih umetnosti

-Glumom se bavim od osnovne škole, bio sam član dramske sekcije u OŠ “Jovan Popović” i često sam učestovao na FEŠT-u. Takođe, moja tadašnja razredna, koja predaje engleski, je napravila projekat “Frozen”, na engleskom jeziku, a sa tom predstavom smo gostovali u Mariboru, što je bio veliki uspeh – priseća se Pavle.

Profesorka srpskog jezika, Sandra Maksimović, koja je idejni tvorac “Kulturociklina” primetila je njegov talenat još tada.

-Sandru sam upoznao na FEŠT-u, kada smo zajedno sa njenim đacima iz OŠ “Sveti Sava” podelili prvo mesto. Kada sam krenuo u Gimnaziju pozvala me je da se priključim njihovoj grupi. Moja prva uloga je imala interakciju sa publikom, što mi se svidelo, jer sam naučio puno o scenskim pokretima – kaže on.

Ulogom koju je dobio u novoj predstavi ove umetničke grupe, isprva nije bio oduševljen.

-U predstavi “Kralj Ibi” glumim neku vrstu naratora, na početku mi se nije svidela, jer nisam mogao sebe da zamislim kao lika u prvom planu. Ja sam viši od svih u trupi, a trebalo je da pravim neke lude, velike i groteskne pokrete. Na kraju je ispalo odlično, snašao sam se, sad sam svoju ulogu zavoleo – ističe on.

Probe sa “Kulturociklinom” za njega su nešto posebno, ne doživljava ih kao obavezu.

-Mi funkcionišemo kao neka porodica, imamo slične ideje, definitvno postoji neka hemija između svih nas. Svi imamo dan kad nam se ne izlazi na scenu, kad nam se ne igra, ali gluma jeste izduvni ventil, posebno neke scene besa, koje dobro dođu, to je kao kada bokseri udaraju u džak – objašnjava.

Pored glume, Pavle se bavi recitovanjem, a osvajao je brojne nagrade. Logično, njegov omiljeni predmet u školi je srpski jezik i književnost.

-Školu doživljam kao obavezu, posebno neke predmete koje ne volim, a moram da ih učim, ali sa druge strane postoje predmeti kao što je srpski jezik i književnost, koji baš volim. Mislim da je taj predmet važan zato što mi moramo da čuvamo svoj identitet, kad bismo to izgubili mi ne bismo znali ko smo. Kad govorim stihove punim srcem to radim, srećan sam, jer to je pravo blago. Volim liriku, jer kroz nju mogu da doživim različita osećanja –kaže naš mladi sagovornik.

A gde je lirika, tu je i muzika. Pavle već dve i po godine svira gitaru, samouk je u tome:

-Gitara je moja ljubav. Kad sam imao prvi dodir sa njom osetio sam da je to instrument za mene. Probao sam klavir i harmoniku, ali nije to to. Volim da sviram rok, uglavnom Bjelo Dugme, koje je između roka i neke etno muzike. Volim da sviram i sevdalinke, starogradsku muziku, i mislim da to treba da se čuje i da se na taj nači čuva tradicija.

Za sada svira samo za svoju dušu, mada ima želju da zasvira u nekom bendu.

-Bilo je puno pokušaja, sa svojim drugom Vojinom sam hteo da osnujem bend, ali smo shvatili da će nam to oduzeti previše vremena, i da ćemo morati da se odreknemo nekih stvari, pa smo odustali – navodi on.

Pavla interesuju i vizuelne umetnosti:

–Volim likovnu umetnost i crtanje, još kao mali sam voleo da crtam, iako to nije bilo nešto posebno. Išao sam na razne radionice, dobijao sam neke nagrade, a u jednom trenutku je to sve prešlo na kompjuter i pretvorilo se u grafički dizajn. Do sada sam se bavio pravljenjem logotipa, letaka i dizajniranjem. Takođe, bavim se fotografijom, to mi je geneteski samo došlo, jer se moj otac time bavi. Sada imam dosta radova iza sebe, otac mi pomaže, uz njega sam naučio puno toga, mada on više voli pejzaže, a ja portrete. Sada se upotpunjujemo, zajedno smo u tome.

Nedavno je osvojio prvu nagradu za fotografiju Filozofskog fakulteta u Nišu. Dobio je i nagradu za kratkometražni film “Neobičan dan”, u okviru Festivala kratkometražnog filma u Beogradu.

-Taj film govori o oscilacijama jednog tinejdžera u svakodnevici. “Neobično-običan”, kako stoji u našoj špici sa precrtanim ne, jer danas više ne znamo šta je obično, jednostavno, sve nam se dešava. Nešto što je na filmu fikcija može da se dogodi i u realnosti, samo u drugačijoj formi.

Ova nagrada mu mnogo znači.

-Kada sam čuo da nam je rediteljka Maja Uzelac dala najbolju ocenu, bio sam počastvovan. Mada, ja u sebi imam terača koji kaže: “nije to ništa, nastavi dalje, dok ne stigneš do Kusturice!”- kaže Pavle.

Iako mu je pozorište trenutno draže, za sebe kaže da je veliki filmofil.

-Mnogo sam filmova pogledao, omiljeni mi je “Bekstvo iz Šošenka”, taj plot tvist je fascinantan. Korejski film “Parazit” i serija “Skvid gejm”, su neverovatni . Takođe, volim i Marvelove filmove, zbog njihovih junaka uz koje sam odrastao. Kada sam video kako nastaju ti filmovi i kakve specajalne efekte koriste, poželo sam da se nađem na jednom takvom setu. Gledao sam nedavno domaće serije kao što su “Vratiće se rode”, “Radio Mileva” i “Senke nad Balkanom”. Na kraju moram da kažem da sam uvek na strani komedije, ali veći utisak ostavi i zacrta u sećanju nešto što je pogubno – kaže Pavle.

Ovaj svestrani mladić, taletovan za različite oblike umetnosti, ipak sebe u budućnosti vidi kao glumca.

-Voleo bih svim srcem da se bavim glumom, probaću da upišem Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu. Počeo sam da se spremam, još uvek sam u fazi izbora, sam sebe pokušavam da nađem i ono što mi leži. Neću nikog da slušam, ne može niko tu meni da pomogne, moram ja sam da nađem svoj izraz – poručuje Pavle Ivanović.

Marija Stanković

