Amatersko pozorište „Čkalja“ priprema novu predstavu

“O Mirjani i ovima oko nje ” naziv je nove predstave na kojoj trenutno rade članovi Amaterskog pozorišta “Čkalja”, a čija se premijera očekuje krajem meseca. U pitanju je komad nastao po tekstu Ivora Martinića, mladog hrvatskog pisca, ovog puta u režiji Ernesta Međedovića i Zorana Kovandžića.

– Tekst je odabran zato što je jedan od najupečatljivijih koji se pojavio u poslednjih deset godina. Zahtevan je i zbog toga pripremamo ovu predstavu više od godinu dana. On je toliko precizno napisan, da nema ničeg suvišnog, ono što je očigledno u njemu je izostavljeno, ostaje samo da glumci to moraju da odigraju. Pošto se ovde radi o glumcima amaterima, zadatak je mnogo veći i zahtevniji, jer ako tekst ne bude precizno iznesen, sluti da bude promašaj – kaže Ernest Međedović, režiser.

Veruje da su ovom predstavom “uboli” svakodnevicu, jer je u pitanju društveno aktuelna tema.

– To je jedan mučni život koji se otaljava, kako počinje tako se i završava, ne vidi se nikakvo rešenje, a slike su toliko upečatljive da teraju publiku da se zapita i prepozna – ističe on.

Lik Mirjane središte je drame na granici teatra apsurda i postmodernog poimanja banalizacije ljudskog bitisanja. Ostali likovi kruže oko nje u svojoj fragmentalnoj egzistenciji, a sve zajedno, pored originalnog, neusiljenog humora, stvara mučan utisak praznine.

– Ovo je čudnovata forma teksta, iako je drama. Ona ima kontinuitet u ideji, a sve ostalo je totalno disfunkcionalno, jer mi ne znamo gde se i kad ova drama dešava – kaže Ivan Bogićević, član ove družine.

U ulozi Simona, bivšeg muža, našao se Vladimir Jelić.

– Simon je talentovan, verujem da sam se dobro snašao u ulozi, radilli smo dosta dugo, ali intenzivno radimo zadnjih petnaestak dana. Nadam se da će se dopasti Kruševljanima, treba da je pogledaju i vide šta se dešava sa savremenim dušama – uverava nas on.

Lucija, tj. Luku tumači student glume, Stefan Marković.

– To je momak koji želi karijeru, i na putu mu se suprotstavlja žena srednjih godina, oko koje se saleću svi ljudi. Luka i ne zna šta mu se sviđa, ali kad vidi pametnu i atraktivnu ženu on pada na njen šarm – objašnjava on.

Iako studira u drugom gradu, čast mu je što ima priliku da glumi u pozorištu u svom rodnom gradu.

– Veoma je korisno i poželjno za studente glume da se oprobaju u pravom pozorištu. Mnogo mi je veći zadatak da radim ovde, u Kruševcu, jer uloga glumca je da stvara novo, a ima li šta lepše nego stvarati u svom pozorištu – ističe on.

Amatersko pozorište “Čkalja” postoji od 2018. godine, a neformalno od 2016. Broj članova varira od projekta do projekta.

– Nama se često priključuju novi ljudi, posebno oni sa umetničkih fakuleta, koji nemaju gde da obave praksu – kaže Bogićević.

Od početka pandemija, amsambl je sve veći.

– Zanimljivo je da smo u toku pandemije nabujali. Mnogi su se vratili u Kruševac, a i željni su pozorišta. Gledamo da formiramo stalni ansambl, da postoji jezgro iz kog uvek može neki novi projekat da nastane, a ko dođe, dobrodošao je – ističe Međedović.

“Profesionalac”, “Crni Gruja”, “Bliski stranci”, “Rezač kokosa”, “Sud”, “Bure baruta”, predstave su Amaterskog pozorišta “Čkalja” u kojima su Kruševljani do sada mogli da uživaju. Novu predstavu “O Mirjani i ovima oko nje” moći će premijerno da pogledaju 18. oktobra od 20 časova u Beloj sali Kulturnog centra.

M.S.