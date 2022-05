Manifestacije „Evropska noć muzeja“ i „Muzeji za 10“

Povodom 18. Evropske noć muzeja (14.maj), Narodni muzej Kruševac, kao jedan od učesnika ovogodišnje manifestacije, pripremio je više programa. Muzejski objekti radiće danas do ponoći, a do 20. maja, do kada traje Nacionalna nedelja muzeja, ulaz će biti besplatan za sve posetioce.

U centralnoj zgradi Muzeja, kao i prethodnih godina, pred posetiocima je stalna muzejska postavka koja na dva nivoa centralnog muzejskog zdanja prati istorijski i kulturni razvoj grada i okoline, od najstarijih vremena do danas.

Gostujuća izložba u Velikoj sali Muzeja

„Karlovačka gimnazija kao čuvar kulturne baštine“, izložba Muzeja Vojvodine, kao deo programa Evropske noći muzeja, gostuje u Velikoj sali Narodnog muzeja.

Izložba autorke Čarne Milinković, više kustoskinje i koautorke Lidije Mustedanagić, muzejske savetnice, posvećena je velikom jubileju- 230 godina od osnivanja prve srpske pravoslavne gimnazije u Habzburškoj monarhiji, osnovane posle Temišvarskog sabora 1791. godine u Sremskim Karlovcima.

Iste godine kada je osnovana, začeta je i spomen biblioteka koja danas čuva stare i retke knjige unutar bogatog bibliotečkog fonda od skoro 19.000 izdanja, a u njoj se nalazi i najstarija botanička zbirka u Srbiji – Volnijev herbarijum, koji je nastao 1797. godine, sadrži 7.000 primeraka biljaka, od toga je 200 u centurijama, knjigama od sto strana sa 100 vrsta biljaka.

U Umetničkoj galeriji stručna vođenja kroz aktuelnu postavku

Kroz aktuelnu izložbu Božidar Džmerković- Slike i grafike/ poklon zbirka, tokom Nedelje muzeja i Noći muzeja biće organizovana stručna vođenja, kojima će se predstaviti stvaralaštvo umetnika, ali i govoriti o poklon zbirkama, načinu nastajanja i formi poklona, važnosti darivanja i značaja predstavljanja ovakvih zaveštanja samih umetnika, njihovih porodica,naslednika, kolekcionara, za galerije i muzeje, i likovnu i kulturnu baštinu. Kustos izložbe je Biljana Grković, istoričarka umetnosti, muzejska savetnica.

Izložba predstavlja izbor iz grafičkog i slikarskog opusa Božidara Džmerkovića, presek stvaralaštva prisutnog skoro sedam decenija na likovnoj sceni, promoviše i upoznaje sa poklon zbirkom koju je umetnik darovao svome gradu.

Džmerković je rođen u Mogilecu (Makedonija) 1930. godine, a odrastao je u Kruševcu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Akademiju likovnih umetnosti u Beogradu završio je 1954. i postdiplomske studije 1956. u klasi profesora Marka Čelebonovića. Dobitnik je više značajnih nagrada i priznanja za grafiku, ilustraciju, ukupno stvaralaštvo i životno delo.

U Kući Simića- „Dogodine u isto vreme“

Pored stalne postavke, koja odslikava enterijer jednog građanskog doma na razmeđu vekova, pred posetiocima je i izložba fotografija privatnih i javnih jubileja od prve polovine 20. veka do danas. Autorka izložbe „Dogodine u isto vreme“ je Zorana Drašković, muzejska pedagoškinja.

Na preko 300 fotografija prikupljenih od dvadeset dvoje učesnika i dve institucije kulture, posetioci će imati priliku da vide kako su nekada izgledale male i velike mature, godišnjice brakova ili prijateljstava, te masovne proslave 1. maja, 8. marta i ostalih državnih praznika.

Nacionalna muzejska inicijativa „Muzeji za 10“, najveća u Srbiji i jedinstvena u Evropi, po osmi put održava se pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, u saradnji sa Nacionalnim komitetom Međunarodnog saveta muzeja – ICOM Srbija.

Međunarodni dan muzeja, Evropska noć muzeja i Nacionalna nedelja muzeja, organizuju se u 56 gradova i širom Srbije, na preko 170 lokacija. Jedan od učesnika ovogodišnje manifestacije je i Narodni muzej Kruševac.

D.P.