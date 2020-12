Posao vršioca dužnosti direktorke kruševačke Regionalne privredne komore ubuduće će obavljati Maja Marković, nasleđujući na toj funkciji Predraga Vukićevića, koji ju je obavljao proteklih šest godina. On je posle junskih lokalnih izbora i konstituisanja lokalnog parlamenta od avgusta ove godine na fukciji predsednika Skupštine Grada Kruševca

Maja Marković (33) je završila osnovne studije na Ekonomskom fakultetu, Univerzitet u Beogradu na smeru finansije, bankarstvo i osiguranje i stekla zvanje diplomiranog ekonomiste.

Prema navodima RPK, koja je saopštila odluku o imenovanju nove direktorke, Markovićka je od 2016. godine radila u Agenciji za regionalni razvoj Rasinskog okruga, kao stručni saradnik sa privredu i ljudske resurse. Bila je zadužena za finansijske poslove, konsalting usluge, izradu biznis planova za start up preduzeća, mentoring start up i zrelih preduzeća, evaluaciju i monitoring start up i zrelih preduzeća, korisnika programa Fonda za razvoj i Razvojne agencije Srbije, sprovođenje programa Razvojne agencije Srbije i Ministarstva Privrede.

– Ima bogato iskustvo u radu sa privrednicima iz celog Rasinskog okruga, sa predstavnicima JLS, finansijskim institucijama i nevladinim organizacijama. Sertifikovani je metor od strane Razvojne agencije Srbije (RAS) i Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA), kao i sertifikovan trener više obuka iz oblasti preduzetništva i finansija Ministarstva privrede i RAS-a – saopštavaju iz RPK.

Članica je saveta za praćenje primene lokalnog antikorupcijskog plana Grada Kruševca (2017-2021).

J.B.

Maja Marković – nova direktorka Regionalne privredne komore

