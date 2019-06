Lokalna Skupština usvojila više odluka o javno – privatnom partnerstvu

Odbornici Skupštine Grada danas su, osim odluka o rebalansu i završnom računu budžeta, vidovdanskim priznanjima, komunalnim taksama i mesnim zajednicama, usvojili i više odluka o javno privatnom partnerstvu, te niz statutarnih, kadrovskih i imovinsko pravnih rešenja.

Iako su odbornici vladajuće koalicije opširno govorili o pojedinim tačkama dnevnog reda predlog Odluke o pokretanju projekta javno-privatnog partnerstva sa elemenatima koncesije za obavljanje farmaceutske delatnosti u Kruševcu prošao je bez ikakve diskusije.

U obrazloženju ove odluke, koje su odbornici imali isped sebe, ali koje javnost nije čula jer o tome na skupštinskom zasedanju nije govorio niko, navedeno je da je u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti Gradsko veće obrazovalo Komisiju koja je utvrdila da dugovanja Zdravstvene ustanove Apoteka Kruševac iznose više od 348 miliona dinara, da su mesečni prihodi oko 43,8 miliona dinara, a rashodi oko 50,2 miliona dinara. To, kako je navedeno u obrazloženju, znači da će „ubuduće postojati preteća nesposobnost plaćanja“. Takodje, podsetili su da za javno privatno partnerstvo bez elemenata koncesije, za šta je poziv bio objavljen na osnovu skupštinske odluke iz marta prošle godine, nije bilo interesenata.

Predlog Odluke o projektu javno privatnog partnerstva bez elemenata koncesije koji se odnosi na javnu rasvetu izazvao je, medjutim, diskusiju odbornika.

Načelnik Gradske uprave Ivan Andjelić je najpre obrazložio ovaj predlog podsetivši da je Grad Kruševac na isti način u prethodnom periodu zamenio oko 12 i po hiljada svetiljki na seoskom području te da bi novim javno privatnim partnerstvom trebalo da se taj posao završi na području grada, gde je preostalo da se zameni više od 6 hiljada svetiljki.

– Novom projektu smo pristupili zbog uštede. Reč je o projektu vrednom 4,5miliona evra, treajaće 15 godina, Grad će tokom 13 godina plaćati naknadu privatnom partneru, a poslednje dve samo naknadu za održavanje. Partner treba da uradi projekat, da ugradi led rasvetu, da održava sistem, da snosi rizik u fazi korišćenja. Grad ima ekonomski interes, smanjuje se, takodje, emisija CO2, ne zadužujemo se kreditno – objasnio je Andjelić.

Taj projekat kritikovao je odbornik Demokratske stranke Milomir Marinković, inače jedini od ukupno troje odbornika opozicije, koji je prisustvovao današnjoj sednici.

– Projekat je preskup, mislim da Grad neće imati nikakve uštede narednih 15 – tak godina. Mislim da bi i najlošiji kredit bio bolji od ovakvog javno – privatnog partnerstva i zato predlažem da ne prihvatimo ovaj predlog – rekao je Marinković.

Andjelić je, odgovarajući na primedbe Marinkovića kazao da je javno privatno partnerstvo trend u oblasti energetike koji se već primenjuje u zemljama u okruženju, koje su, kao i Srbija, uslovljene strogim propisima EU koji se tiče zaštite životne sredine. Napomenuo je da će Kruševac biti prvi grad u Srbiji koji će na ovaj način urediti javnu rasvetu te da model Kruševca uzimaju ostale lokalne samouprave.

Odbornici su, osim tog, prihvatili i predloge o sprovodjenju postupaka javno privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za obavljanje javnog linijskog gradskog i prigradskog prevoza te za redovno i zimsko održavanje ulica, opštinskih i nekategorisanih puteva.

Pred lokalnom Skupštinom danas se našao i predlog Strategije bezbednosti saobraćaja na području Kruševca za period od 2019. do 2023. godine.

Odbornik Dragan Blažić, koji je i predsednik Saveta za bezbednost saobraćaja je, govoreći o Strategiji, naveo da u Evropi na milion stanovnika u saobraćaju godišnje nastrada od 50 do 55 ljudi, a da Kruševac od 2016. godine do danas ima izmedju 6 i 7 nastradalih godišnje na 135 hiljada stanovnika, što je malo bolji prosek od EU.

– To ne znači da ne treba još više da radimo, cilj je da budemo bez poginule dece u saobraćaju i da prepolovimo broj poginulih lica. Strategija predvidja da do 2023. godine kamerama za automatsku detekciju saobraćajnih prekršaja grad bude kompletno pokriven. Većoj bezbednosti treba da doprinese i veća tehnička ispravnost vozila na osnovu pravilnika o tehničkom pregledu, potom bezbedni putevi, gde je Kruševac uradio mnogo, te edukacije, prevencija ali i represija – objasnio je on.

Do različitih mišljenja medju koalicionim partnerima – Socijalističkom partijom Srbije i Srpskom naprednom strankom došlo je povodom tačke dnevnog reda koja se odnosila na to da Skupština da saglasnost Toplani da prihvati aneks ugovora o kupoprodaji toplotne energije koji je predložilo preduzeće ″BUILDING ENERGY 1″ .

– Building energy ne zaslužuje da bude partner ni Grada ni Toplane, od 2015. godine nema nikakve realizacije započetog posla, mislim da nas dovode u zabludu da će nekada nešto da urade, mislim da na ovaj način kupuju vreme umesto da krenu sa izvršavanjem svojih obaveza. Predložio bih da donesemo zaključak da se Gradskoj toplani sugeriše da raskine ugovor – rekao je predsednik odborničke grupe SPS-a Vladimir Tasić.

Predsednik odborničke grupe naprednjaka Predrag Vukićević objasnio je da će odbornici te stranke glasati za pomenutu odluku jer je preduzeće Building energy zatražilo odlaganje početka isporuke toplotne energije do januara 2020. godine, obrazloživši to odlaganjem početka izgradnje objekta. Napomenuo je da je takodje potrebno da se ugovorne strane sastanu kako bi se dogovorili dalji koraci saradnje. Odluka je usvojena tesnom većinom, podržalo ju je 36, od u tom momentu prisutnog 41-og odbornika, od inače ukupno 70 odbornika, koliko ima kruševačka Skupština.

Odbornici su danas usvojili ukupno šezdesetak tačaka, medju kojima su bila i pojedina kadrovska pitanja, te broja imovinsko pravna rešenja.

Lokalna Skupština usvojila više odluka o javno – privatnom partnerstvu

Odbornici Skupštine Grada danas su, osim odluka o rebalansu i završnom računu budžeta, vidovdanskim priznanjima, komunalnim taksama i mesnim zajednicama, usvojili i više odluka o javno privatnom partnerstvu, te niz statutarnih, kadrovskih i imovinsko pravnih rešenja. Iako su odbornici vladajuće koalicije opširno govorili o pojedinim tačkama dnevnog reda predlog Odluke o pokretanju projekta javno-privatnog partnerstva sa elemenatima koncesije za obavljanje farmaceutske delatnosti u Kruševcu prošao je bez ikakve diskusije. U obrazloženju ove odluke, koje su odbornici imali isped sebe, ali koje javnost nije čula jer o tome na skupštinskom zasedanju nije govorio niko, navedeno je da je u skladu sa…