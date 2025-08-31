Letnja bašta kruševačkih penzionera u novom ruhu

Danas je Udruženje penzionera Grada Kruševca svečano otvorilo letnju baštu na površini od oko 4,5 ara, dok je za samo uređenje prostora izdvojeno 5 miliona dinara

Obilićeva ulica je oduvek dom Udruženja penzionera koje je osnovano u Kruševcu 1937. godine i u bivšoj Jugoslaviji je važilo za najstarije udruženje osoba koje su okončale svoj radni vek.

Na teritoriji grada Kruševca živi oko 32.000 penzionera, a u okviru ovog Udruženja je okupljeno čak 7.000 naših sugrađana koji će moći letnju baštu da koriste za druženje i druge aktivnosti.

Udruženje penzionera Kruševac je prošle godine bilo organizator i domaćin Olimpijade penzionera Rasinskog okruga, a povodom Dana oslobođenja u Prvom i Drugom svetskom ratu, 14. oktobra ove godine, kruševački penzioneri će biti domaćini još jedne velike manifestacije po nazivu „Bagdalijada“.

Tom prilikom su bile prisutne mnoge zvanice: predstavnici pobratimskih udruženja iz Arilja, Kuršumlije, aktivni članovi, donatori, predstavnici lokalne vlasti, a bio je prisutan i ministar odbrane Bratislav Gašić.

Sve prisutne je pozdravio aktuelni predsednik Udruženja Jovan Vesić koji je istakao da će kruševački penzioneri i dalje raditi na ulepšavanju bašte.

– Pregovaraćemo sa tržnim centrima na obezbeđivanju namirnica na rate bez kamate za naše stare penzionere sa manjim primanjima, a već delimo ogrev preko stovarišta Plamen. Takođe smo u pregovorima sa Domom zdravlja da u našoj ordinaciji lekar bude tokom cele nedelje, a makar jednom nedeljno bude prisutan i jedan specijalista.

Na ideju o pokretanju inicijative za sređivanje ovog prostora, došlo se pre 5 godina, ali usled nedostatka potrebne dokumentacije i materijalni sredstava, do njene realizacije nije došlo. Kako ističu iz Udruženja, promena je nastala pre dve godine kada je Bratislav Gašić podržao kruševačke penzionere u njihovom zahtevu. Ubrzo je stigla i pomoć od predstavnika gradske vlasti, u prvom redu gradonačelnika Ivana Manojlovića.

Za obnovu letnje bašte je potrošeno oko 5 miliona dinara. Polovinu sume su obezbedili Republika Srbija i Grad Kruševac, a drugu polovinu članovi Udruženja penzionera, kao i brojni donatori.

Ministar Gašić je pozdravio penzionere, istakavši da letnja bašta predstavlja više od prostora za odmor, već je simbol zajedništva, topline i životne radosti. Takođe je najavio povećanje penzije od 12 odsto koje bi trebalo da usledi od 1. decembra.

– Vaša energija, ideje i entuzijazam pokazuju da godine nisu prepreka za stvaralaštvo i druženje, naprotiv. Lakoća sa kojom dolazite od ideje do realizacije pokazuje da je životno iskustvo nezamenljivo i da još mnogo toga možemo i treba da naučimo od vas.

Potom je usledio kulturno-umetnički program od strane KUD-a „Dragan Toković“ koje je u okviru Udruženja osnovano 2017. godine. Njih je pratio orkestar pod upravom Dušana Duce Pejčića.

N. L.