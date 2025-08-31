Sutra počinje nova školska godina

Sutra u školama na teritoriji Republike Srbije zvanično započinje nova školska godina. Osnovne i srednje škole spremno dočekuju svoje učenike, a posebna pažnja usmerena je na najmlađe – oko 1.700 đaka prvaka koji će po prvi put sesti u školske klupe

U osnovnim školama biće organizovane svečanosti dobrodošlice za prvake, uz prigodan program i toplo, podsticajno okruženje, kako bi im prvi školski dan ostao u lepom sećanju. Nastavnici i zaposleni u školama ističu da će se potruditi da adaptacija na školski život protekne bez stresa i u pozitivnoj atmosferi.

Srednje škole dočekuju učenike sa ažuriranim planovima i pripremljenim učionicama jer je svakog 1. septembra cilj prosvetnih radnika da školska godina počne organizovano, uz poštovanje svih pedagoških standarda. Učenici će imati priliku da se upoznaju sa novim nastavnim programima, aktivnostima i planovima za vannastavne i kreativne projekte, koji su deo planirane edukacije.

Početak nove školske godine simbolizuje povratak u učionice, novu priliku za sticanje znanja, razvijanje veština i druženje sa vršnjacima.

