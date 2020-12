Kulturne institucije u vreme korone

Pojačane epidemiloške mere smanjile su broj poseta u kruševačkim kulturnim institucijama. Radno vreme je skraćeno do daljeg, a broj osoba u izlboženom prostoru ograničen je na 5. Iako se brojni programi organizuju onlajn, pripremaju se i neke nove izložbe koje će ljubitelji umetnosti moći uživo da pogledaju

Vrata Narodnog muzeja, Kuće Simića i Umentičke galerija otvorena su za individualne posete do 15h. Novo radno vreme, drastično je smanjilo broj posetilaca, jer ovakve institucije građani najčešće posećuju u večernjim satima, kada završe sa svojim dnevnim obavezama.

– Ljudi dolaze, ali u manjem broju što je uslovljeno ovom situacijom. Izložba “Britanci i Drugi svetski rat u Jugoslaviji”produžena je i otvorena za posetioce do kraja tekuće godine uz poštovanje svih mera. Naravno, tu je i stalna, dobro poznata postavka od praistorije do 20. veka – kaže Natalija Topličanin, muzejska pedagoškinja.

U Umetničkoj galeriji do kraja nedelje može se pogledati izložba “So i svetlo” Ivana Petrovića, koja je, po rečima Biljane Grković, istoričarke umetnosti, dobro posećena.

– S obzirom na trenutnu situaciju, bila je to fina poseta i interesovanje, naravno ne u onom obimu kako je to bilo nekada. Nadam se da će građani ispratiti i novu izložbu koju pripremamo za sledeću nedelju, a to je izložba pod nazivom “Drugi prostori”, Margarete Jelić, umetnice iz Beograda – objašnjava Grkovićka.

U Kući Simića, nedavno je otvorena izložba “Više od igre”. Otvaranje ove izložba prvobitno je planirano za maj, na Noć muzeja, ali je odloženo zbog korone. Pošto se situacija ne popravlja, mali broj sugrađana je pogledao izložbu uživo, a pošto je ona inkluzivna i podrazumeva učešće Kruševljana, kontakt se ostvaruje preko društvenih mreža.

– Od prvobitne ideje da se na tremu ispred Kuće igraju društvene igre, sada moramo da delujemo preko društvenih mreža. Sa nama je podelilo priče i igre iz svog detinjstva četrnaest saradnika, a pozvali smo građane da nam se jave (mail [email protected] ili telefon 037442301) i budu učesnici izložbe iako nisu u katalogu od početka. Sa našim sugrađanima snimamo priloge u trajanju od par minuta, u kojima oni govore o svom detinjstvu, predstavljaju neku od igara, igračku ili fotografiju, a zatim ih delimo na mrežama – kaže Zorana Drašković-Kovačević muzejska pedagoškinja.

Po njenim rečima, svetska muzejska zajednica je u problemu jer je ovo jako čudno vreme za kulturu.

– Virtualni obilasci su interesantni u prvi mah kao neka nova tehnologija, ali, komunikacija između posetioca i predmeta u muzeju je intimna i neponovljiva. Ja ne vidim budućnost muzeja u virtuelnim izložbama. Pored kovida, nije nam prijateljski nastrojeno ni okruženje. Muzej treba da te privuče svojom spoljašnošću da zakoračaš u njega, a pošto se Kuća nalazi na Trgu koji se trenutno rekonstruiše, majstori su nam nasuli stazu kako bismo otvorili izložbu – kaže ona.

Izložbeni prostori u Kulturnom centru ostali su otvoreni za građane, dok ostale programe ove ustanove mogu pratiti na njihovom sajtu i Jutjub kanalu.

– Za građane je otvorena stalna postavka karikatura sa Međunarodnog festivala humora i satire “Zlatna kaciga” u Beloj sali Kulturnog centra, svakog radnog dana od 8 do 15. U Legatu Milića od Mačve, stalna postavka se može pogledati u isto vreme, s tim što smo uveli dežurstva, zbog korone, pa četvrtkom i petkom Legat neće raditi – objašnjava Slađana Obradović urednica programa u Kulturnom centru.

Inače, u Legatu Milića od Mačve, po rečima Nebojše Lapčevića, urednika programa, trenutno se priprema godišnja izložba udruženja likovnih umetnika RASINIUS, kao i tradicionalno Druželjublje za Milića od Mačve. Ljubitelji umetnosti u njima će moći da uživaju krajem meseca.

M.S.

Kulturne institucije u vreme korone

Pojačane epidemiloške mere smanjile su broj poseta u kruševačkim kulturnim institucijama. Radno vreme je skraćeno do daljeg, a broj osoba u izlboženom prostoru ograničen je na 5. Iako se brojni programi organizuju onlajn, pripremaju se i neke nove izložbe koje će ljubitelji umetnosti moći uživo da pogledaju Vrata Narodnog muzeja, Kuće Simića i Umentičke galerija otvorena su za individualne posete do 15h. Novo radno vreme, drastično je smanjilo broj posetilaca, jer ovakve institucije građani najčešće posećuju u večernjim satima, kada završe sa svojim dnevnim obavezama. - Ljudi dolaze, ali u manjem broju što je uslovljeno ovom situacijom. Izložba “Britanci i…