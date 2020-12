Stiže lekarsko pojačanje za kovid ambulantu, redukuje se rad zdravstvenih stanica

Kako bi se smanjilo višečasovno čekanje na pregled u kovid ambulanti, deo lekara i medicinskih sestara iz postojećih ambulanti Službe opšte medicine sutra (10. decembar), biće povučen u kovid ambulantu. Kovid ambulanta će raditi od 7 do 22 sata, dok će radno vreme i gradskih i seoskih zdravstvenih stanica biti redukovano.

Ovakvu odluku Dom zdravlja je doneo kako bi pojačao timove lekara i medicinskih sestra u kovid ambulati, u kojoj se broj pregleda drastično povećao. Uz zvanično produženje radnog vremena do 22 sata, pacijentima će na usluzi biti više lekara nego do sada.

Istovremeno, redukovano je radno vreme gradskih i seoskih ambulanti, izuzev ambulante Dijagnostički centar koja će kao i do sada raditi od 8 do 20 sati, svih sedam dana u nedelji, te ambulanti Balšićeva, Nova pijaca, Rasadnik i Bivolje, koje će takođe raditi puno radno vreme, radnim danima.

Svakog radnog dana ali sa skraćenim radnim vremenom do 14 i 30, radiće ambulanta Ujedinjene nacije, ambulanta Lazarica će raditi sredom i petkom, a Vlado Jurić ponedeljkom, utorkom i četvrtkom, takođe do 14 i 30.

Od 7 do 20 sati radnim danima radiće i ambulante Parunovac i Veliki Šuljegovac, koja će subotom i nedeljom dežurati od 7 do 13 i 30.

Puno radno vreme radiće i ambulanta Jasika koja prima i pacijente iz Padeža, Šašilovca, Kukljina i Bele Vode, a za prepis terapije pacijenti iz navedenih naseljenih mesta mogu da se jave na telefon 670 870.

Od sutra, sa skraćenim radnim vremenom do 14 i 30, radnim danima radiće ambulante Mudrakovac, Konjuh ( uz dežurstvo subotom i nedeljom od 7 do 13 i 30), Lomnica,Dvorane, Veliki Kupci (uz dežurstvo subotom od 7 do 13 i 30), te ambulanta Kaonik gde pacijenti iz tog i naseljenih mesta Đunis i Sušica prepis terapije mogu da zakažu na telefon 866 302.

Ambulanta Ribarska Banja radiće samo ponedeljkom, od 7 do 14 i 30, a za prepis terapije pacijenti mogu da se jave na telefon 851 124 .

Samo utorkom, do 14 i 30 radiće ambulanta Pepeljevac, a utorkom i četvrtkom, takođe sa skraćenim radnim vremenom, radiće ambulanta Žabare.

Ponedeljkom, utorkom i četvrtkom, do 14 i 30, radiće Gornji Stepoš, sredom i petkom Jablanica, Globoder ponedeljkom, sredom i petkom, Dedina utorkom i četvrtkom , dok ambulanta Čitluk neće raditi samo sredom.

Po ustaljenom rasporedu, 24 sata, radiće Služba hitne medicinske pomoći i Služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine.

Isto je i radno vreme Službe za zdravstvenu zaštitu žena i trudnica, od 7 do 20 sati, uz dežurstvo subotom od 7 do14.30.

Od 7 do 20 sati radi i Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu, svih sedam dana u nedelji.

Služba kućnog lečenja radi od 7 do 20 sati i dežura subotom i nedeljom 8 do 17 časova, a Službe za laboratorijsku dijagnostiku od 7 do 14 časova.

Medicina rada je iz zdravstvene stanice 14. oktobar izmeštena na prvi sprat Službe za zdravstvenu zaštitu dece i omladine ( ulaz pored apoteke Maja) i radiće od 7 do 12 sati.

Služba za radilošku dijagnostiku kompletno je u kovid sistemu, a za sva ostala hitna stanja snimanja se obavljaju u Opštoj bolnici, po uputu izabranog lekara. D.P.

