Na pobedu protiv favorita – poručuju iz tabora FK Napredak

U drugom kolu plej – ofa u nedelju, od 18 časova, pod Bagdalom gostuje Radnički 1923, najveće iznenađenje ovogodišnjeg šampionata

Stigli su Kragujevčani do polufinala Kupa, nalaze se na četvrtom mestu na tabeli i bore se za izlazak na međunarodnu scenu. Sa druge strane Napredak je u doigravanje ušao rasterećen rezultatskog imperativa, sa ciljem da promoviše što više igrača iz sopstvene škole…

-Pre nego o Kragujevčanima, hteo bih da pozovem navijače da dođu u što većem broju da nas podrže, protiv favorizovanog Radničkog 1923, kao što su radili na prethodnim utakmicama. Mnogo je lepše igrati pred punim tribinama i svaka čast našim navijačima na atmosferi na prethodnim utakmicama. Hteo bih da napomenem da će u nedelju sedmorica naših omladinaca biti u protokolu. To su: Balević, Mihajlović, Miladinović, Gajić, Milenković, Stanković i Skočajić, a Balević i Miladinović su još uvek kadeti. Tako da Napredak ne treba da brine za budućnost, jer oni su perspektiva kruševačkog fudbala. Ulaskom u plej – of smo dobili mogućnost da ukažemo šansu našim nadama. Kad na ovaj spisak dodam Marinkovića, Labana, koji je povređen, Ristića i Kotlajića, koji su na pozajmici u Jedinstvu 1936 i povređenog Đekovića, to je 12 igrača iz naše Škole. Zato molim navijače da dođu i podrže ovu decu. Kad na sve ovo dodam da je celokupni stručni štab iz Omladinske škole, jasno je da Napredak ima lepu budućnost – naglasio je strateg Čarapana Ivan Stefanović.

Kragujevčani su pre tri dana igrali u polufinalu Kupa i eliminisani su od novosadske Vojvodine…

-Iza Radničkog je teška utakmica u sredu. Izgubili su, primili gol u nadoknadi vremena, što je verovatno jedan psihološki šok. U svakom slučaju, četvrti su na tabeli i nisu slučajno tu, a sada im je ostalo samo prvenstvo da jure izlazak u Evropu. Na gostima je pritisak, ne na nama. Želimo da pobedimo, to svako voli, ja prvi. Jasno je da Radnički ima dobru ekipu, ali ima i mana. Analizirali smo ih i pokušaćemo da obradujemo navijače i da afirmišemo još nekog od mladih igrača – naglasio je šef Naprekove struke Ivan Stefanović.

Jedan od onih, koji su dočekali šansu, je mladi defanzivac Nikola Marinković. U Lučanima je odigrao svih 90 minuta.

-I ja pozivam navijače da dođu u što većem broju i da nas podrže. Protivnika smo analizirali, znamo sve njihove vrline i mane i pokušaćemo da ih iznenadimo. Pred nama su, sa novim trenerom, novi izazovi, a mnogi od nas iz svlačionice su željni dokazivanja i trudićemo se da opravdamo očekivanja – poručio je Nikola Marinković.