Kromberg i Šubert otvorio vrata za posetioce i najavio: Konkursi za posao u toku, potrebni najrazličitiji profili

Više desetina ljudi danas je imalo priliku da obiđe proizvodni pogon i kantinu kompanije Kromberg i Šubert. Reč je, prevashodno, o članovima prodice zaposlenih radnika, mada ima i onih koji su želeli da se upoznaju sa radnim prostorom pre nego što apliciraju za neku od otvorenih pozicija. Iz ove kompanije poručuju da je usled povećanja broja porudžbina porasla i potreba za upošljavanjem novih radnika, te pozivaju sve zainteresovane da se jave na otvorene konkurse

Neretko su roditelji najzainteresovaniji kada je u pitanju posao i radna pozicija njihove dece. Tako je bilo i ovog puta, veliki broj starijih ljudi došao je u ovu kompaniju, kako bi „na licu mesta“ video u kakvom to okruženju rade njihovi najmiliji. U susret su im izašli članovi tima ove kompanije, koji su pored obilaska fabrike, svakog ko je izrazio želju da vidi nekog radnika vodili do sektora u kome je on uposlen.

Predrag Pavlović iz Čitluka, došao je sa svojim unukom u posetu sinu koji je zaposlen u fabrici.

-Ovo je bila ideja moga unuka. On je izrazio želju da vidi gde mu otac radi, pa sam ga zbog toga i doveo. Inače, koliko vidim, ne mogu da nađem neku zamerku. Čisto je, toplo i najbitnije nema nikakvih hemijskih isparenja kao u pojedinim fabrikama. Već tri godine sin mi radi ovde, posla ima i on je zadovoljan pozicijom na kojoj se nalazi – rekao je on.

Dragoslav Mirosavljević došao je sa istom namerom. Njegova supruga radi u ovoj fabrici, pa je želeo da se „iz prve ruke“ uveri kakvo je okruženje.

-Hteo sam da obiđem mesto na kom mi radi supruga, najviše da se sam uverim o kakvim je uslovima reč. Čini mi se da su uslovi odlični, klimatizovano je i čisto što je najbitnije – objašnjava on.

Koordinator za ljudske resurse, Miloš Mladenović, bio je zadužen da vodi goste u obilazak fabrike. On je rekao da je ovo jedan od vidova promocije kompanije Kromber i Šubert, način da se zainteresovani upoznaju direktno sa radom i kapacitetetima ove kompanije.

-Uglavnom je reč o članovima porodica koji posećuju one koji ovde rade. Međutim, ima i ljudi koji se kasnije prijave za posao. Oni, iz nekog razloga, možda imaju strah od rada u fabrici, vide je ograđenu spolja, pa im je ovo neka vrsta razbijanja predrasuda o nama – rekao je on.

Dan Otvorenih vrata organizuje se dva puta godišnje, a jedan od ciljeva ovakvog vida promocije jeste i razbijanje negativnih komentara o radu u velikim fabrikama.

–Za rad u velikim fabrikama vezano je dosta stereotipa, nekada i negativnih komentara koji su mahom neosnovani. Mi se trudimo da ljudima približimo ono čime se bavimo. Radno okruženje je dobro, nedavno su i zarade povećane, a sada imamo dodatnu potrebu za novim radnicima jer imamo proširenje narudžbina. Tražimo oko 150 novih radnika. Od radnika do inženjera i logistike. Svi su dobrodošli. Obuka od 3 meseca je svima obezbeđena i naravno plaćena. Mi ne radimo preko agencija već direktno potpisujemo ugovore sa radnikom – dodao je Mladenović.

Kompanija Kromberg i Šubert posluje i u Ukrajni, u okviru dve kompanije. Kako je ta država zahvaćena ratom, fabrika u Kruševcu i njeni zaposleni iskazali su solidarnost sa svojim kolegama u nevolji.

-Mi ćemo uputiti novčanu pomoć našim kolegama u Ukrajni. Naši kamioni će kupiti robu, osnovne životne namirnice. Sve će biti dopremljeno. Veliki broj zaposlenih iskazao je solidarnost i ovo nije način svrstavanja na bilo čiju stranu već pomoć kolegama i ljudima u opasnosti – objašnjava on.

S.M.