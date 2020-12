Radno vreme ugostiteljskih objekata, tržnih centara, prodavnica i uslužnih delatnosti biće produženo do 20 časova, odlučeno je na jutros održanoj sednici Kriznog štaba. Nove mere važiće do petka, kada će biti održana nova sednica Štaba

Da se radno vreme kafića i restorana, tržnih centara, svih prodavnica i uslužnih delatnosti poput frizerskih i kozmetičkih salona, zanatlija, produži do 20 sati, predlog je Kriznog štaba koji koji bi već danas trebalo da bude usvojen na sednici Vlade.

Nove odluke predviđaju da kafići i restorani rade bez muzike.

Radno vreme ustanova kulture do daljnjeg je produženo do 21 sat, uz poštovanje svih propisanih epidemioloških mera.

U obraćanju medijima nakon jutros održane sednice Štaba, doktor Branislav Tiodorović kazao je da će nove mere važiti do petka, za kada je zakazana nova sednica Kriznog štaba, a kada će se raspravljati o merama koje će važiti za Novu godinu.

Inače, radno vreme tržnih centara, ugostiteljskih objekata, svih prodavnica osim prehrambenih i uslužnih delatnosti, sada je do 17 sati, radnim danima, dok su subotom i nedeljom svi ti objekti bili zatvoreni.

Krizni štab: Radno vreme tržnih centara i kafića do 20 sati

