“Kreni -promeni” večeras na protestu u Beogradu traži moratorijum na iskopavanje litijuma, SEOS poručuje: “Moratorijum nas ne interesuje”

Organizacija “Kreni-promeni” večeras u 19 sati ispred Predsedništva Republike organizuje protest pod sloganom „Srbija nije na prodaju“. Na protestu će Vladi Srbije biti iznet zahtev da ukine prostorni plan za Jadar i da Skupština donese zabranu iskopavanja litijuma i bora na minimum 20 godina.Savez ekoloških organizacija Srbije se tim povodom obratio javnosti saopštenjem u kome predviđa da će večerašnji protest “vlast iskoristiti da marginalizuje dosadašnju borbu naroda na blokadama”

“Kreni-promeni” smatra da bi moratorijumom sprečili otvaranje rudnika ne samo u Jadru, već u čitavoj Srbiji.

–Ljudi nas često pitaju zašto na 20 godina? To je minimum koji nam se strateški čini da možemo da dobijemo u ovom trenutku. Hteli smo da koristimo pravne mehanizme – objašnjavaju u ovoj organizaciji u najavi svog protesta pred Predsedništvom Srbije.

Savez ekoloških organizacija Srbije, međutim, u saopštenju koje je izdao pred večerašnji protest podseća da je ovaj savez 16. decembra podneo zahtev Vladi da ukine uredbu kojom je omogućen PPPPN za projekat Jadar, te da se do sada sve svodi samo na obećanja Vlade da će to i učiniti. SEOS upozorava i da se poslednjih dana “nameće ideja o uvođenju moratorijuma na iskopavanje litijuma i bora”, da se sa dužinom moratorijuma spekuliše, te predviđa da će vlast iskoristiti večerašnji protest “da marginalizuje dosadašnju borbu naroda na blokadama”, tako što će se na protestu, pojaviti zahtev za uvođenje moratorijuma od 20 godina, a da će vlast prihvatiti moratorijum od godinu dana.

–To je jasno i iz jučerašnjeg saopštenja kompanije Rio Sava koja je najavila pomeranje početka rada planiranog rudnika sa 2026. na 2027. godinu. Sad smo shvatili i predsednikovu izjavu da će nam svi zahtevi biti ispunjeni, pa čak i više od toga. Sad razumemo šta je to više od toga i kažemo da nas to ne zanima. Naš stav je jasan: izlazimo na blokade do ispunjenja zahteva – navodi se u saopštenju SEOS-a koji na kraju poručuje: “Nećemo rudnike, nikakvi moratorijumi nas ne interesuju”.

