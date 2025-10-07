Korišćenje telefona u saobraćaju drastično povećava rizik od nezgode – i do 20 puta

Pripadnici saobraćajne policije u narednim danima sprovodiće pojačanu kontrolu na putevima širom Srbije, usmerenu na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja korišćenja mobilnih telefona i slušalica u saobraćaju

Podsećamo, korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje nije zabranjeno jedino ukoliko se koristi oprema koja omogućava telefoniranje bez angažovanja ruku (hands-free). U svim drugim slučajevima, ovaj prekršaj se kažnjava, i to i kada vozač koristi telefon dok čeka zeleno svetlo na semaforu.

Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja (član 28, stav 1), kazna za korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje iznosi do 10.000 dinara, ali može biti umanjena na 5.000 dinara ukoliko se plati u roku od osam dana od dana izricanja.

Zakon sankcioniše i pešake koji koriste mobilni telefon ili slušalice prilikom prelaska kolovoza. Član 96, stav 2 predviđa kaznu od 3.000 dinara za svaki od ova dva prekršaja, koja se takođe može umanjiti za 50 odsto ukoliko se plati odmah.

Prema podacima Agencije za bezbednost saobraćaja, oko pet odsto pešaka nepropisno koristi mobilni telefon ili slušalice dok prelazi ulicu, dok se procenat vozača koji koriste telefon tokom vožnje kreće od četiri do osam odsto, u zavisnosti od vrste vozila.

Kako ističu iz Ministarstva unutrašnjih poslova, korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje povećava rizik od saobraćajne nezgode za četiri do čak dvadeset puta, što ga čini jednim od najopasnijih i najčešćih uzroka saobraćajnih nesreća.

MUP apeluje na sve učesnike u saobraćaju da ne koriste telefone, slušalice i druge uređaje koji ometaju pažnju, kako bi očuvali svoju i bezbednost drugih učesnika u saobraćaju.

M. M.

Foto: Freepick