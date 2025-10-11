Podizanje svesti o primeni savremenih tehnologija u poljoprivredi od izuzetne je važnosti, s obzirom da se neke inovacije sporo implementiraju u praksu

Visokoškolske ustanove daju veliki doprinos razvoju preduzetništva, nauke i poljoprivrede. Fakulteti i univerziteti nisu samo mesta gde studenti stiču nova znanja i diplome, već i mesta gde se obavljaju istraživanja, razvijaju inovacije i tehnologije koje se u saradnji sa privredom kasnije implementiraju u praksu.

O primeni inovacija u poljoprivredi govorio je prodekan za nauku, profesor opšteg i specijalnog ratarstva, krmnog bilja i predmeta adaptacija na klimatske promene na Poljoprivrednom fakultetu u Kruševcu, profesor doktor Dragan Terzić.

– U interakciji univerziteta i poljoprivrede znanja koja se generišu kroz istraživanja, inovacije i naučno – istraživačke projekte mogu da budu osnova za razvoj preduzetništva.

Kada je u pitanju poljoprivreda izuzetno je važno podizanje svesti o primeni savremenih tehnologija kojima se doprinosi razvoju i kvalitetu života s obzirom da se neke inovacije sporo implementiraju u praksu:

– Jako je spor put od istraživanja do primene određenih inovacija. Oko 20 godina je potrebno da prođe od procesa istraživanja do implementiracije rezultata u praksi. Tehnologija najčešće ima hardversku i softversku komponentu koja treba da omogući primenu te tehnologije. Naše analize i uvidi sa terena pokazuju da proizvođači imaju svest o novim inovacijama ali nemaju tu tehničku komponentu i preduslove da tu inovaciju primene. Važno je podizanje svesti, ali je još važnije stvaranje uslova da poljoprivrednici mogu da primenjuju inovacije.

Profesor Terzić autor je naučnog rada „Novi pristupi razvoju inovacija i razmena znanja u funkciji bržeg razvoja poljoprivrede na brdsko planinskom području“:

– Sam sistem je više fokusiran na proizvodnju znanja i informacija koje mogu da doprinesu opštoj bazi znanja, a manje na rešavanje konkretnih problema sa kojima se suočavaju vlasnici porodičnih poljoprivrednih gazdinstava. Zadnjih godina imamo značajnih pomaka u tom smislu. Formiran je Fond za nauku Fond za inovacije koji podržavaju mala i srednja preduzeća, ali u tom sistemu porodična poljoprivredna gazdinstva imaju jako mali benefit od tih fondova. Postoji značajan prostor da se taj sistem unapredi tako da u većoj meri zadovolji potrebe porodičnih poljoprivrednih gazdinstava koji su nosioci poljoprivredne proizvodnje kod nas.

Živimo u znatno izmenjenom informatičkom sistemu. Informacije su lakše dostupne svima, i studentima i poljoprivrednim proizvođačima. Ove promene i izazovi kao što je održivi razvoj zahtevaju bržu primenu znanja i inovacija. Zato je potrebno kontinuirano unapređenje sistema.

O. M.

Foto: Screenshot YouTube RTK