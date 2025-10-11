U Svojnovu održana tradicionalna Umetnička kolonija
Postavljeno: 11.10.2025
Udruženje za kulturu i umetnost “Logos”, u Porti crkve Svete Petke u Svojnovu, pomoravskom selu na putu preko Obreža između Varvarina i Paraćina a pod Juhorom, organizovalo je, po 18. put, tradiicionalnu Umetničku koloniju pod nazivom “Duh srpskog sela”
U kulturno umetničkom programu “Duh srpskog sela” smenjivali su se likovni umetnici, pesnici, književnici, satiričari, prosvetni radnici, naučnici, kulinari i učenici osnovnih i srednjih škola, uz nastojanje da se sa svojim umotvorinama i kreacijama prikažu u najboljem svetlu, a sve pohvale za vrhunsku organizaciju idu predsedniku Udruženja za kulturu i umetnost “Logos” Nenadu Vaskoviću i njegovim saradnicima.
Besedu “Determinizam u univerzumu haosa i blagostanja i odraz na očuvanje zdravlja lica starijih doba” održao je pukovnik Vojske Srbije u penziji prof. dr Radomir Biočanin.
– Vreme u kojem živimo prepuno je izazova i promena koje zadiru u sva područja života, ali uvek ostaje stručnost i poverenje. Očito da se naša država nalazi na raskršću vremena i prostora, može se reći između istočnog čekića i zapadnog nakovnja – rastrzane između odluke da li da nastave putem nesvrstavanja (u mitološkom viđenju sebe) ili da se opredele za reforme, standarde, sistem kvaliteta vrednosti, veštačku inteligenciju, kako bi se svrstale u red uređenih zemalja (EU-28), kazao je on.
Dr Biočanin je govorio i o značaju Koridora 10 za srpski narod i susede:
– Postojeći zemljišni prostor u zoni Koridora 10 oduvek je bio važan za sve one koji su išli ovim putnim pravcem. Tokom prethodnih vekova i milenijuma tu su prolazili pojedinci i razne grupe (spontane ili organizovane), sa namerom da ostvare svoje zamisli i ciljeve – avanturističke, saznajne, trgovačke, radne, osvajačke, pljačkaške, zatim vojne, političke, verske, humanitarne, turističke, kriminalne, terorističke i sl. Ovim našim prostorima su prolazili mnogi putnici, vojnici, državnici, trgovci, hodočasnici… i drugi iz Male Azije, stare Grčke, Rimskog carstva, Vizantije, kao i krstaši sa Zapada, na čelu sa nemačkim carem Fridrihom Barbarosom, u pohodima kroz Podunavlje, dolinom Velike i Južne Morave i dalje, zatim i oni koji su ove prostore zauzimali i duže (viševekovno) ostajali na prostoru Balkana i velikom delu Evrope (pripadnici nekada moćnog Osmanlijskog carstva).
Dok su likovni stvaraoci završavali svoja umetnička dela ređali su se govornici. Živomir Milenković, novinar i pesnik iz Kruševca, kazivao je svoju rodoljubivu poeziju. Dušica Živković Zlatarić je govorila o rečima i narečjima Topličkog, Vranjskog, Jastrebačkog i Pomoravskog kraja, podsetivši se izvanredne knjige Avrama Avramovića, koji je rođen i odrastao u selu Žuč, kod Kuršumlije, a kasnije se naselio u Sremčicu.
– Topličanima, Pomoravcima, Kosaničanima i Jastrepčanima, kao da je sudbina namenila da uvek budu u prvim redovima, možda zbog toga što su kao slobodoumni narod najmanje mogli da podnesu ropski jaram, namete, progone i pogrome. Zato je u Toplici, Kosanici i Jastrebcu ratovanje nekada, često i nevoljno, bilo osnovno zanimanje. U toj oblasti, kolevki slobodarstva, goloruki gorštaci su junački branili slobodu, čast, dostojanstvo i pradedovska ognjišta. Što više i duže grešimo i u pogrešno verujemo, upornije istrajavamo u greškama, da ne ispadne da smo pogrešili. Kao da je u životu najvažnije i uopšte moguće ne pogrešiti, istakla je ona.
Kao primer za dijalekat gore pomenutih krajeva, može da posluži i bilo koja replika iz TV serije Radoša Bajića „Selo gori, a baba se češlja“, a njime je napisan i roman „Kuća na prodaju“:
„Mi izašli i kukamo. Kuća se još nije dovršila, gori ono… Mi kukamo, naiđe neki, sigurno neki njin starešina… Prvo su naišli neki u zeleno odelo, kao došlo zeleno, ko ono sad zimzeleno lišće, tako nešto… Tako odelo… Švabe bili ja mislim, ne znam. Zaboravila sam, pa su posle Bugari došli, pale kuće a mi kukamo, a onaj starešina, bio valjda komandir, ne znam, i viknu on na nji, i pruža ruke vako, a deca kukaju, a on pokazuje da zavaćamo vodu i gasimo kuću…”.
Mr Jovan Vasilijević iz Kruševca je podsetio na narodne običaje nekih srpskih krajeva, koji potiču iz davnih vremena i u skladu su sa starim verovanjima, koji su opstali do danas. Narodne običaje često prate razne tajanstvene i mistične radnje, koje narod čini u raznim prilikama i iz raznih pobuda, verujući da će mu to pomoći i koristiti. Od rođenja, preko venčanja, slava, verskih praznika, pa i u smrti – običaji nas prate celog života.
Predsednik Udruženja „Logos“ Nenad Vasković Vasa dao je završnu ocenu manifestacije:
– Na 18. po redu dvodnevnoj Umetničkoj koloniji, pod nazivom „Duh srpskog sela“ nastupilo je više od 20 slikara iz Kruševca, Trstenika, Paraćina, Kraljeva, Vrnjačke Banje, Vranja i Svojnova. Slikari su iskazali svoje kreacije u akrilu i ulju na platnu i svojom umetnošću oduševili posetioce na izložbi njihovih dela. U radu su učestvovali i umetnici i stvaraoci iz raznih oblasti i dali veliki doprinos uspehu i povećanju rejtinga Kolonije.
Mi ove godine obeležavamo 30 godina rada Udruženja za umetnost i kulturu „Logos“. Posle nedavno održane književne kolonije i ove likovne kolonije, u novembru ćemo imati i 11. po redu, naučno stručni skup. Do kraja godine planiramo publikovanje novog tematskog zbornika „Juhorski zapis“ i magazin „Logos“, a u njima će biti objavljeni naučni i stručni radovi iz brojnih naučnih i umetničkih disciplina sa temama iz Podjuhorja i okoline. Oni će imati i međunarodni karakter, jer očekujemo radove iz Republike Srpske, Rusije, Ukrajine, Bugarske…
Na kraju manifestacije uručene su zahvalnice svim učesnicima.
Živomir Milenković
Stiže nastavak romana „Tamo gde je ona” Ljiljane Habjanović Đurović
Komentari