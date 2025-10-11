U Svojnovu održana tradicionalna Umetnička kolonija

Udruženje za kulturu i umetnost “Logos”, u Porti crkve Svete Petke u Svojnovu, pomoravskom selu na putu preko Obreža između Varvarina i Paraćina a pod Juhorom, organizovalo je, po 18. put, tradiicionalnu Umetničku koloniju pod nazivom “Duh srpskog sela”

U kulturno umetničkom programu “Duh srpskog sela” smenjivali su se likovni umetnici, pesnici, književnici, satiričari, prosvetni radnici, naučnici, kulinari i učenici osnovnih i srednjih škola, uz nastojanje da se sa svojim umotvorinama i kreacijama prikažu u najboljem svetlu, a sve pohvale za vrhunsku organizaciju idu predsedniku Udruženja za kulturu i umetnost “Logos” Nenadu Vaskoviću i njegovim saradnicima.

Besedu “Determinizam u univerzumu haosa i blagostanja i odraz na očuvanje zdravlja lica starijih doba” održao je pukovnik Vojske Srbije u penziji prof. dr Radomir Biočanin.

– Vreme u kojem živimo prepuno je izazova i promena koje zadiru u sva područja života, ali uvek ostaje stručnost i poverenje. Očito da se naša država nalazi na raskršću vremena i prostora, može se reći između istočnog čekića i zapadnog nakovnja – rastrzane između odluke da li da nastave putem nesvrstavanja (u mitološkom viđenju sebe) ili da se opredele za reforme, standarde, sistem kvaliteta vrednosti, veštačku inteligenciju, kako bi se svrstale u red uređenih zemalja (EU-28), kazao je on.

Dr Biočanin je govorio i o značaju Koridora 10 za srpski narod i susede:

– Postojeći zemljišni prostor u zoni Koridora 10 oduvek je bio važan za sve one koji su išli ovim putnim pravcem. Tokom prethodnih vekova i milenijuma tu su prolazili pojedinci i razne grupe (spontane ili organizovane), sa namerom da ostvare svoje zamisli i ciljeve – avanturističke, saznajne, trgovačke, radne, osvajačke, pljačkaške, zatim vojne, političke, verske, humanitarne, turističke, kriminalne, terorističke i sl. Ovim našim prostorima su prolazili mnogi putnici, vojnici, državnici, trgovci, hodočasnici… i drugi iz Male Azije, stare Grčke, Rimskog carstva, Vizantije, kao i krstaši sa Zapada, na čelu sa nemačkim carem Fridrihom Barbarosom, u pohodima kroz Podunavlje, dolinom Velike i Južne Morave i dalje, zatim i oni koji su ove prostore zauzimali i duže (viševekovno) ostajali na prostoru Balkana i velikom delu Evrope (pripadnici nekada moćnog Osmanlijskog carstva).

Dok su likovni stvaraoci završavali svoja umetnička dela ređali su se govornici. Živomir Milenković, novinar i pesnik iz Kruševca, kazivao je svoju rodoljubivu poeziju. Dušica Živković Zlatarić je govorila o rečima i narečjima Topličkog, Vranjskog, Jastrebačkog i Pomoravskog kraja, podsetivši se izvanredne knjige Avrama Avramovića, koji je rođen i odrastao u selu Žuč, kod Kuršumlije, a kasnije se naselio u Sremčicu.

– Topličanima, Pomoravcima, Kosaničanima i Jastrepčanima, kao da je sudbina namenila da uvek budu u prvim redovima, možda zbog toga što su kao slobodoumni narod najmanje mogli da podnesu ropski jaram, namete, progone i pogrome. Zato je u Toplici, Kosanici i Jastrebcu ratovanje nekada, često i nevoljno, bilo osnovno zanimanje. U toj oblasti, kolevki slobodarstva, goloruki gorštaci su junački branili slobodu, čast, dostojanstvo i pradedovska ognjišta. Što više i duže grešimo i u pogrešno verujemo, upornije istrajavamo u greškama, da ne ispadne da smo pogrešili. Kao da je u životu najvažnije i uopšte moguće ne pogrešiti, istakla je ona.

Kao primer za dijalekat gore pomenutih krajeva, može da posluži i bilo koja replika iz TV serije Radoša Bajića „Selo gori, a baba se češlja“, a njime je napisan i roman „Kuća na prodaju“:

„Mi izašli i kukamo. Kuća se još nije dovršila, gori ono… Mi kukamo, naiđe neki, sigurno neki njin starešina… Prvo su naišli neki u zeleno odelo, kao došlo zeleno, ko ono sad zimzeleno lišće, tako nešto… Tako odelo… Švabe bili ja mislim, ne znam. Zaboravila sam, pa su posle Bugari došli, pale kuće a mi kukamo, a onaj starešina, bio valjda komandir, ne znam, i viknu on na nji, i pruža ruke vako, a deca kukaju, a on pokazuje da zavaćamo vodu i gasimo kuću…”.

Mr Jovan Vasilijević iz Kruševca je podsetio na narodne običaje nekih srpskih krajeva, koji potiču iz davnih vremena i u skladu su sa starim verovanjima, koji su opstali do danas. Narodne običaje često prate razne tajanstvene i mistične radnje, koje narod čini u raznim prilikama i iz raznih pobuda, verujući da će mu to pomoći i koristiti. Od rođenja, preko venčanja, slava, verskih praznika, pa i u smrti – običaji nas prate celog života.

Predsednik Udruženja „Logos“ Nenad Vasković Vasa dao je završnu ocenu manifestacije:

– Na 18. po redu dvodnevnoj Umetničkoj koloniji, pod nazivom „Duh srpskog sela“ nastupilo je više od 20 slikara iz Kruševca, Trstenika, Paraćina, Kraljeva, Vrnjačke Banje, Vranja i Svojnova. Slikari su iskazali svoje kreacije u akrilu i ulju na platnu i svojom umetnošću oduševili posetioce na izložbi njihovih dela. U radu su učestvovali i umetnici i stvaraoci iz raznih oblasti i dali veliki doprinos uspehu i povećanju rejtinga Kolonije.

Mi ove godine obeležavamo 30 godina rada Udruženja za umetnost i kulturu „Logos“. Posle nedavno održane književne kolonije i ove likovne kolonije, u novembru ćemo imati i 11. po redu, naučno stručni skup. Do kraja godine planiramo publikovanje novog tematskog zbornika „Juhorski zapis“ i magazin „Logos“, a u njima će biti objavljeni naučni i stručni radovi iz brojnih naučnih i umetničkih disciplina sa temama iz Podjuhorja i okoline. Oni će imati i međunarodni karakter, jer očekujemo radove iz Republike Srpske, Rusije, Ukrajine, Bugarske…

Na kraju manifestacije uručene su zahvalnice svim učesnicima.

Živomir Milenković