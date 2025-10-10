NIS pod sankcijama – onemogućeno plaćanje karticama

Kompanija NIS trenutno posluje pod međunarodnim sankcijama, što je uticalo na način plaćanja na njihovim benzinskim stanicama širom Srbije. Kako je saopšteno, plaćanje Visa karticama više nije moguće, dok se uskoro očekuje da će biti onemogućeno i korišćenje Mastercard i American Express kartica

Iz kompanije poručuju da snabdevenost svih NIS Petrol i Gazprom benzinskih stanica ostaje stabilna, te da goriva ima dovoljno za naredni period, uz naglasak da je, kao i do sada, vrhunskog i nepromenjenog kvaliteta.

Kupci i dalje mogu obavljati plaćanja na sledeće načine: gotovinom, Dina karticama svih banaka, putem m-banking aplikacija svih banaka koristeći opciju IPS Pokaži, kao i putem Drive.Go aplikacije – isključivo uz IPS način plaćanja.

Korisnici mogu nesmetano sakupljati i koristiti bonus poene u okviru programa lojalnosti „Sa nama na putu“, kao i sve pogodnosti NIS korporativne kartice.

Iz NIS-a savetuju korisnicima Drive.Go aplikacije da postave IPS kao podrazumevani način plaćanja, dok se aplikacija „Sa nama na putu“ za Android uređaje može preuzeti direktno sa sajta kompanije.

Iako su sankcije izazvale određene poteškoće u platnom prometu, NIS ističe da posluje stabilno, da su rezerve goriva obezbeđene, te da su sve usluge na pumpama dostupne bez prekida.