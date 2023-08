Kompanija MAREL iz Kruševca izvozi u 67 zemalja sveta

Kompanija Marel osnovana je 1994. godine, sopstvenu proizvodnju započela je 1997, a sada zapošljava 100 radnika i izvozi u 67 zemalja sveta. Privredno društvo MAREL d.o.o. od osnivanja 1994. godine za osnovnu delatnost ima proizvodnju elektroenergetske opreme i to kablovskih papučica i čaura, opreme za NN neizolovane mreže do 1kV, opreme za NN SKS do 1kV i ostalog kablovskog pribora. Izrada se obavlja u vlastitim pogonima, u kojima je primarna kontrola kvaliteta u svim segmentima proizvodnog procesa: od nabavke repromaterijala, prerade i montaže do pakovanja finalnog proizvoda u adekvatnu ambalažu sa obaveznim fabričkim ispitivanjima.

Bitna karakteristika poslovanja MAREL-a d.o.o. je dinamičnost i stalno inoviranje proizvodnog programa, razvoj savremenog dizajna proizvoda ali i optimizacija i povećavanje efikasnosti proizvodnih procesa. U skladu sa zahtevima tržišta, analizom kretanja tehničhih zahteva, prisustvom na mnogobrojnim međunarodnim sajmovima u oblasti energetike, aktivnim učešćem svih zaposlenih na polju razvoja i istraživanja, marketinga i prezentacije, prodaje, tehničke podrške u postprodaji, posvećenim radom učesnika u svim proizvodnim procesima, MAREL d.o.o. kontinuirano traži i nalazi nova tehnička rešenja za svoje proizvode, čiji kvalitet garantuje trajnost i pouzdanost u svim vremenskim uslovima a precizno tehničko oblikovanje – laku montažu i dugotajnu upotrebu.

MAREL d.o.o posluje u skladu sa serijom standrada IMS Integrisanog sistema kvaliteta ISO 9001:2015 QMS , ISO 14001:2015 EMS , ISO 45001:2018 OH&S.

Proizvodni procesi se odvijaju u savremeno opremljenom prostoru od 2.000 m2 i sastoje se od sledećih radnih celina: Pogon livnice obojenih metala sa kovačnicom, Pogon za brizganje termoplastičnih masa, Pogon preseraja sa radionicom održavanja, Pogon mehaničke obrade metala sa alatnicom, Pogon montaže i ambalažiranja i Laboratorija za fabrička ispitivanja, procesnu i finalnu kontrolu. Firmu opslužuju Služba prodaje i nabavke, Služba razvoja i istraživanja i Služba marketinga i tehničke podrške u post prodaji.

-Svi proizvodi naše kompanije su rezultat domaćeg razvoja i dizajna, koji su se vrlo uspešno dokazali i na svetskom tržištvu. Kao fabrika prodajemo tehničko znanje, koje implementiramo u svoje proizvode, jer svetsko tržište plaća znanje i mi od toga živimo. Posedujemo više proizvodnih pogona u kojima se obavlja proizvodnja, a posebno bih istakao da u okviru fabrike radi nezavisna laboratorija za elektro ispitivanja, koja je sertifikovana po najstožijim svetskim standardima kvaliteta.

Glavni izazov koji u predstojećem periodu treba rešiti je kako usled velike potražnje rešiti zadatke vezane za automatizaciju proizvodnje i trening novozaposlenih. Kao domaće privredno društvo koje se bavi proizvodnjom i izvozom tih istih proizvoda velike nade polažemo u podršku izvozu od strane države Srbije, kaže Vlada Raičević, direktor preduzeća.

Raičević ističe da mere podsticaja izvoza treba da budu brze, efikasne i konkretne, jer birokratija suviše dugo traje. Brzo rastuće privrede u svetu u prethodnih 20 godina su u veoma velikoj meri uvećale svoj ekomnomski i politički uticaj isključivo u jasnoj strategiji povećanja domaće proizvodnje i izvoza.

-U vreme epidemije kovida država je podržavala privredu, mere su bile brze, efikasne i konkretne, a nakon toga situacija je dosta drugačija. Kada radite na svetskom tržištu kvalitet proizvoda je imperativ, jer ste suočeni sa žestokom konkurencijom iz drugih svetskih privrednih centara, koji su u veoma velikoj meri subvencionisani od strane njihovih država.

Mislim da je dugoročna orijentacija koja je najbolja za Republiku Srbiju ulaganje u izvoz znanja implementiranog u domaće proizvode. To bi, kao benefit, donelo nova radna mesta na kojima bi ljudi, koristeći svoje znanje, mogli da ostvaruju svoje zarade u takvoj meri da prestane potreba da posao uporedo traže i u nekim drugim delatnostima ili odlaskom u inostranstvo. Takođe, vrlo je važno motivisati radnike da imaju dobre uslove rada, povoljnu radnu atmosferu, slogu, zajedništvo i međusobno poverenje, ističe Raičević.

Kao društveno odgovorna kompanija MAREL podržava kulturne, sportske i druge aktivnosti omladine i Mesne zajednice u celini u Velikom Golovodu.

Ž. Milenković