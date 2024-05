Održana konferencija odborničke grupe „Srbija protiv nasilja“ povodom neprijatnog mirisa koji se širi iz fabrike Župa

Na press konferenciji koju je danas, povodom neprijatnog mirisa koji se oseća u Kruševcu, održala odbornička grupa „Srbija protiv nasilja“ govorili su Branimir Jovančićević, redovni profesor Hemijskog fakulteta u Beogradu i potpredsednik Demokratske stranke, narodni poslanik Srđan Milivojević i predsednik Gradskog odbora Narodnog pokreta Srbije u Kruševcu Predrag Petronijević.

Odbornička grupa „Srbija protiv nasilja“ više puta je zatražila od nadležnih službi da građanima Kruševca saopšte šta je uzrok izuzetno neprijatnog mirisa, šta se sve u „Župi“ proizvodi i skladišti. Postoje indicije da je u ovoj fabrici uskladištena ogromna količina izuzetno opasnih i toksičnih materija- saopšteno je između ostalog, na današnjoj konferenciji za novinare odborničke grupe „Srbija protiv nasilja“.

– Kruševac je jedan od gradova u Srbiji koji imaju velikih problema sa životnom sredinom. Proizvodnja ksantata od ugljen- dioksida u fabrici „Župa“ zahteva posebne mere predostrožnosti i kontrole od nabavke sirovina do samog proizvoda. To je do 2012. dosta dobro pod kontrolom držala Agencija za hemikalije. U tom periodu fabrika „Župa“ je mnogo više vodila računa o samom procesu proizvodnje ksantata nego što se to danas čini. 2012. godine Agencija se ukida, što je velika šteta za Srbiju i njenu životnu sredinu i ekologiju. To je značilo ponovno vraćanje haosa u oblasti hemijske proizvodnje – istakao je Jovančićević.

Na konferenciji za novinare govorio je i narodni poslanik Srđan Milivojević.

– Mi smo kao odbornici grada Kruševca zahtevali da se održi vanredna sednica Skupštine grada na kojoj bi se raspravljalo o nivou zagađenja. Gospodin Predrag Petronijević je poslao odborničko pitanje u vezi rada gradske inspekcije za zaštitu životne sredine. Dobili smo odgovor u kome se kaže da, na osnovu nezvaničnih podataka dobijenih od nadležnog ministarstva nema prekoračenja sumpor dioksida, azot dioksida i ugljen monoksida i da je neprijatan miris posledica dorade kalijum- etil ksantata, to jest prerade praha u pelet u fabrici Bin komerc. Dakle, mi smo dobili nezvaničnu potvrdu da je izvor zagađenja u fabrici Bin komerc (bivšoj Župi). Zahtevamo od nadležnih da odmah počnu sa merenjima zagađenosti. Ovo nije stvar političke borbe već zdravlja. To je ustavno pravo svakog građanina, jer se u članu 74 kaže da svako ima pravo na zdravu životnu sredinu – zaključio je Milivojević.

O. M.