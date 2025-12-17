KCK: Premijera „Gusareve nove godine“ 23. decembar

Postavljeno: 17.12.2025

Druga polovina decembra u Kruševcu biće obeležena brojnim programima Kulturnog centra, a jedan od najvažnijih događaja svakako je premijera novogodišnje predstave koja je zakazana za 23. decembar

Direktorka Kulturnog centra Marija Cvetković istakla je da je ovo jedan od najlepših trenutaka u godini kada se grad okuplja oko kulturnih dešavanja, a nova predstava donosi prazničnu magiju na scenu.

Kulturni centar pripremio je bogat programski sadržaj. Premijera predstave studija Kulturnog centra Kruševac „Gusareva nova godina“ biće održana 23. decembra u Beloj sali Kulturnog centra Kruševac – najavljuje Cvetković.

Kulturni centar organizovao je i dva konkursa koja su trenutno u toku: „Pismo Deda Mrazu“ i „Moj kućni ljubimac“.

Nagrade će biti dodeljene 25. decembra u Klubu Kulturnog centra kada priređujemo program namenjen svim dobitnicima i polaznicima svih škola i sekcija Kulturnog centra Kruševac – zaključuje Cvetković.

O. M.
Foto: Screenshot YouTube TV Plus Kruševac

