Fudbaleri Napretka dočekuju Kragujevčane

U poslednjoj ovogodišnjoj utakmici pod Bagdalu stiže kragujevački Radnički 1923. Utakmica se igra sutra od 19 časova, ulaz je slobodan, a besplatne karte mogu se preuzeti na blagajni sutra od 16 časova

Napretku je pobeda nam je preko potrebna, kako bi u nastavku imao znatno bolje šanse u borbi za opstanak. Zato šef stručnog štaba Radoslav Batak apeluje:

-Voleo bih da dođe što veći broj navijača, iako je ponedeljak, radni dan., ali kasni je termin. Podrška bi nam dobro došla da na pozitivan način završimo ovaj prvi deo turbuletne sezone. Dolazi nam u goste vrlo direktna ekipa, interesantna u smislu da imaju veliki broj individualaca, stranaca, koji prave razliku. Nisu slični ekipama sa kojima smo igrali prethodne dve utakmice, jako su dobri u ofanzivnoj tranziciji. U srednjem bloku čekaju protivnika i preko tih kvalitetnih individualaca napred pokušavaju da ugroze protivnika. To se videlo posebno na utakmici protiv Čukaričkog, gde su postigli tri gola i imali još nekoliko dobrih šansi. Zato moramo biti obazrivi i pažljivi, da smanjimo broj grešaka, kako individualnih, tako i timskih na minimum i da od prvog minuta pokažemo koliko želimo pobedu, osvojimo bodove. Na prethodne dve utakmice smo postigli po dva gola i to je neki put ka pobedi.

Vukajlović i Drobnjak zbog kartona nemaju pravo nastupa. Ne računajući Bastajića i Bogdanovskog, koji su zbog povreda ranije završili sezonu, ostali su spremni i u konkurenciji.

-Bili smo dugo u lošoj situaciji i trebalo je kao ekipa da se malo izdignemo, pre svega na psihološkom planu. Sa tim razmišljanjem sam ulazio u svaku utakmicu. Nije nam trenutno toliko bitno ko daje golove, ko asistira, ko igra dobro, bitno je da se ekipa podigne i da krenemo da ostvarujemo bolje rezultate. Drago mi je da smo u prethodnom periodu, koji jeste kratak, ali smo se podigli i mislim da treba nastavimo u tom smeru, jer smatram da možemo još mnogo da pružimo i da rastemo. Igramo u najblaže rečeno nepopularnom terminu, ali za nas posao nije gotov. Mnogo nam je bitno da završimo sezonu kako treba. Mislim da smo fokusirani, svesni cele situaije i jako nam je bitno da na pauzu odemo sa pobedom – poručuje iskusni Aleksandar Lutovac.