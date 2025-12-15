Ministarstvo privrede: 400 miliona dinara za podršku izvozno orijentisanim kompanijama

Ministarstvo privrede pokrenulo je novi program podrške kompanijama koje žele da ojačaju svoje kapacitete i prošire poslovanje na inostrana tržišta. Za realizaciju programa opredeljeno je 400 miliona dinara bespovratnih sredstava

Besplatna sredstva, koja pokrivaju do 30 odsto vrednosti investicionih ulaganja, mogu iznositi od milion do 10 miliona dinara po pojedinačnom zahtevu. Namenjena su kupovini novih mašina, opreme i alata, kao i finansiranju izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, sanacije i investicionog održavanja proizvodnog ili poslovnog prostora.

Ovaj program je deo strategije Vlade Srbije da podrži mikro, mala i srednja preduzeća i zadruge u povećanju proizvodnje i izvoza. Privrednicima se savetuje da se prijave na javni poziv i iskoriste mogućnost državne podrške za povećanje svojih izvoznih kapaciteta i pokretanje novih razvojnih projekata.