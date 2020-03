U skladu sa vanrednim stanjem koje je proglašeno na teritoriji cele Srbije, Javno komunalno preduzeće Kruševac donelo je odluku da do daljnjeg ne izdaje sale za parastose na Novom i Starom groblju. Privremeno se zatvaraju i dva naplatna mesta u gradu

– S obzirom na to da sala za parastose na Novom groblju može da primi 150 ljudi, odnosno, 50 na Starom groblju, JKP Kruševac donelo je odluku da se sale ne izdaju dok traje vanredna situacija, zbog mogućnosti okupljanja većeg broja ljudi na jednom mestu – kazala je Andrijana Cvetković, menadžerka za odnose sa javnošću kruševačkog JKP.

Prema njenim rečima, zatvorena su i naplatna mesta ovog preduzeća u centru grada i u Staroj čaršiji. Do daljnjeg, radiće naplatno mesto u ulici Vece Korčagina, kod Nove pijace, radnim danima od 7 do 19 časova, u i Upravi preduzeća, od 7 do 15 časova.

Kako bi zaštitilo svoje radnike, ovo javno preduzeće je za sve zaposlene obezbedilo dovoljan broj zaštitinih maski, rukavica i sredstava za dezinfekciju, a radnici su dobili i detaljne informacije o merama zaštite od korona virusa.

Takođe, na ulazu u upravnu zgradu preduzeća postavljeni su otirači sa dezinfekcinom sredstvom, a pre ulaska obavezna je i dezinfekcija ruku, kako za zaposlene tako i za sve ostale koji dolaze.

Kako bi pomoglo u sprečavanju širenja virusa, JKP je još pre uvođenja vanrednog stanja otpočelo i sa vanrednim pranjem ulica i trotoara na teritoriji grada. Radi se i radiće se u tri smene, u danima kada to vremenski uslovi dozvoljavaju.

Kada je u pitanju javna higijena i odvoženje smeća, u JKP kažu da će tokom trajanja vanrednog stanja raditi po redovnom rasporedu.

D.P.

JKP Kruševac: Od danas se ne izdaju sale za parastose

U skladu sa vanrednim stanjem koje je proglašeno na teritoriji cele Srbije, Javno komunalno preduzeće Kruševac donelo je odluku da do daljnjeg ne izdaje sale za parastose na Novom i Starom groblju. Privremeno se zatvaraju i dva naplatna mesta u gradu - S obzirom na to da sala za parastose na Novom groblju može da primi 150 ljudi, odnosno, 50 na Starom groblju, JKP Kruševac donelo je odluku da se sale ne izdaju dok traje vanredna situacija, zbog mogućnosti okupljanja većeg broja ljudi na jednom mestu - kazala je Andrijana Cvetković, menadžerka za odnose sa javnošću kruševačkog JKP. Prema njenim…