Ivan Mandić u reagovanju na prozivke Bratislava Gašića: „Posle mizoginije i fašizam“

Izjavu u kojoj je Bratslav Gašić pred okupljenim građanima na otvaranju tartan staze u Kruševcu rekao da pritiscima za rekonstrukciju parunovačke škole „za inat neće da izađe u susret dok sve ne bude skockano kako treba“ i da ga nije briga što „dolaze Mandići i svi ostali“, Ivan Mandić je ocenio kao fašističku i pozvao institucije da reaguju

– Po ko zna koji put, pred medijima, direktor BIA Bratislav Gašić je targetirao nekog od opozicionih političara u Srbiji, a ovog puta spominjao i porodicu – navodi se u pismu koje je Ivan Mandić, član Predsedništva SSP-a i predstavnik ove stranke u Kruševcu uputio medijima a u kome ocenjuje da je svojom izjavom Gašić aludirao na rekonstrukciju urušene osnovne škole Vladislav Savić Jan u Parunovcu, koju pohađa i njegovo dete i za čiju se rekonstrukciju već godinama bori.

– Dakle, drage institucije i poštovana Zagorka, „novinarke koje lako kleknu“ je mizoginija, a „razni Mandići“ na osnovu kojih Bog lično odlučuje da li će popraviti školu ili neće, je fašizam. Nije baš toliki kao kada su decu Borka Stefanovića i Bobana Jovanovića pokušali da naprave siročadima ali svakako jeste – napisao je Mandić u pismu u kome još podseća da je u vreme protesta „Protiv diktature“ na, kako navodi, „svom privatnom propagandnom glasilu Radio Televiziji Kruševac“, Gašić „mahao njegovom slikom i govorio o njegovoj pokojnoj babi“, da je tada za njega rekao da je „lopov kao i svi iz opozicije“, da je „uzimao pare iz budžeta grada onda kad je bio na vlasti“, a da ga je sada nazvao „neradnikom koji uzima od oca pare za cigare“.

– Dajte da definišemo da li me „plaća Đilas da radim to što radim“ ili sam spreman za „socijalnu pomoć koju mi nikada ne bi dao“, kako kaže direktor BIA? I da mu pomognem bar malo. Ja nikada nisam bio u vlasti, niti na jednoj funkciji – napisao je između ostalog Mandić, reagujući i na Gašićeve reči da „neradnicima ne vredi ni socijalnu pomoć da dajemo“.

– To što je direktor BIA, Bratislav Gašić, izabrao baš mene, to je zato što Vučić i dalje bira na koje budžetske pare će smestiti svoju poslugu i ne sme da bude pasivan već da nađe neprijatelja, u političkom smislu, razume se. Ovog puta nije pogrešio i to je jedina ispravna stvar koju je uradio. Izabrao je pravog. Hrabro direktore! – navodi se na kraju Mandićevog pisma uz poruku da se „direktora svih vrsta ne treba plašiti“ jer su smenjivi.

N.B.

Ivan Mandić u reagovanju na prozivke Bratislava Gašića: „Posle mizoginije i fašizam“

Izjavu u kojoj je Bratslav Gašić pred okupljenim građanima na otvaranju tartan staze u Kruševcu rekao da pritiscima za rekonstrukciju parunovačke škole „za inat neće da izađe u susret dok sve ne bude skockano kako treba“ i da ga nije briga što „dolaze Mandići i svi ostali“, Ivan Mandić je ocenio kao fašističku i pozvao institucije da reaguju - Po ko zna koji put, pred medijima, direktor BIA Bratislav Gašić je targetirao nekog od opozicionih političara u Srbiji, a ovog puta spominjao i porodicu – navodi se u pismu koje je Ivan Mandić, član Predsedništva SSP-a i predstavnik ove stranke…