Istorija južne i Stare Srbije u knjizi Aleksandra Miljkovića

Zbornik radova “Srpski narod u južnoj i Staroj Srbiji u 19. i 20. veku”, istoričara Aleksandra Miljkovića, objavljen je ove godine i obrađuje jedan deo do sada neistražene istorije, a to su srpska patriotska društva koja su delovala na prostoru Stare Srbije. Zbornik je predstavljen u Beloj Sali Kulturnog centra Kruševac

Kako bi sakupio građu za svoju studiju, Miljković je koristio brojne izvore. Među njima su Arhiv Srbije, Istorijski arhiva, ali i Arhiv Crkve Svetog Jovana Krstitelja u Lebanu gde je pronašao neinventarisanu zapuštenu građu.

– Sa israživanjem građe sam počeo 2015. godine prilikom izrade master teze kada sam ušao u čarobni svet arhiva. To je poput rudarskog posla, kopate i kad naiđete na zlato doživite oduševljenje. Veliku radost sam doživeo kad sam pronašao arhiv Crkve Svetog Jovana Krstitelja u Lebanu. Tamo sam pronašao oko 8.000 dokumenata bačenih u zapećak, vezanih kanapom. Tada sam radio u školi, te sam ceo raspust proveo u crkvi i proučavao dokumente. Deo te građe upotrebio sam u pisanju ove knjige – kaže Miljković.

Studija “Srpski narod u južnoj i Staroj Srbiji u 19. i 20. veku ” obuhvata sedam naučnih članaka, hronološki poređanih, koji su objavljivani u različitim naučnim časopisima i besede koje je autor izgovorio prilikom proslave značajnih događaja iz srpske istorijske prošlosti i sa promocija knjiga. Knjiga je posvećena Srbima na Kosovu i Metohiji.

– Nikad me nisu zanimale teme koje su stotinu puta istražene i o kojima je već pisano. Mene uvek interesuje nešto što je naličje, ono što je crno, pa možda i za našu istoriju. Jedan takav rad je o krijumčarenju oružja iz Srbije i njegova prodaja Arbanasima na Kosovu i Metohiji 1905/06 godine. Važno je da shvatimo da u našem narodu nemamo samo velikane i junake, imamo i izdajnike, prodane duše, koji su zarad novca i bogatstva prodavali oružje našim vekovnim neprijateljima – objašnjava on.

Recezent dr Ivan Ristić smatra da je ova studija značajna jer dobro ilustruje mentalitet Srba tog vremena i paradoksalnu situaciju u kojoj su se našli.

– Reč je o oružju koje je vlada slala srpskom narodu da se odbrani od Arbanasa i bandi, a Srbi su to oružje njima prodavali za novac, zato što su im oni davali više nego što im je srpska vlada plaćala za usluge prenosa oružja. To je linija našeg kontinutita u mentalitetu i karakteru – navodio on.

U ovoj knjizi ljubitelji istorije mogu čitati o aktivnostima i radu patriotskih i kulturnih društava, kao što su Društvo Svetog Save, Društvo “Knjeginja Ljubica”, Kolo srpskih sestara i Društvo “Srpska braća”, te o pojedinim ličnostima iz Srpske četničke akcije u Staroj Srbiji i Makedoniji. Na kraju zbornika nalazi se i popis vojničkih grobova u periodu od 1912. do 1918. godine na području nekadašnjeg Jablaničkog sreza.

– Miljković se ne bavi visokom politikom kojoj je posvećen veliki broj radova, već terenskim aspektom spoljne politike. On se bavi aktivnostima koje su patriotska društva vršila na terenu. Kolega je iskoristio sve što je mogao da nađe u fondu i ono što je meni kao istoričaru drago, koristio je lokalne arhive, koji kriju značajnu građu. Živimo u vremenu lažnih i medijski tumačenih istorija, te bih ovu knjigu preporučio svima, jer ona je zasnovana na svim pravilima i postulatima istorijske nauke i struke – istakao je Ristić.

Na promociji knjige govorili su i Radovan Cvetković iz Pravoslavnog udruženja “Samo sloga Srbina spasava” iz Lebana, koji je predstavio rad ovog udruženja kao i Bojan Panić, predsednik Udruženja istoričara Rasinskog okruga.

– Ova knjiga pokazuje da i mladi ljudi vredno rade i da se bave naukom. Miljkovićev opus je prožet patriotskim osećanjem, ali uvek sećajući se one Tacitove parole– “Sine ira et studio” koja znači pisati bez gneva i pristrastnosti već onako kako se desilo – rekao je Panić.

Knjigu otvara citat pesnika Novice M. Jovića: “Tragovi su tvoji, snegovi nisu”.

– Taj stih govori da je naše samo ono što ostavimo iza sebe, a ja ostavljam ovu knjigu. Samo ono što je zapisano je večno – kaže Miljković.

Knjiga “Srpski narod u južnoj i Staroj Srbiji u 19. i 20. veku ” je deo projekta “Sloga biće poraz vragu” pravoslavnog udruženja Samo sloga Srbina spasava iz Lebana, koji je izdavač ove knjige, a projekat finansira Opština Lebane.

O autoru

Aleksandar Miljković rođen je 1988. u Slavonskom Brodu. Doktorand je na Filozofskom fakultetu u Nišu, na kom je završio osnovne i master studije. Autor je više naučnih i stručnih radova, radio je kao profesor u Gimnaziji i osnovnoj školi. Od 2020. urednik je kulturno-umetničkog programa u Domu kulture “Radan” Lebane. Jedan je od autora istorijsko-kulturnog dečijeg časopisa Slavko Pravoslavko. Živi u porodičnoj kući u selu Ždeglovu, pored Lebana.