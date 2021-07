Bolja energetska efikasnost u još pet škola i vrtiću

U okviru Projekta energetske efikasnosti i upravljanja energijom u opštinama u Srbiji, danas je u vrtiću “Pčelica” u Kruševcu potpisan ugovor o izvođenju radova na poboljšanju energetske efikasnosti u tom vrtiću i još pet škola. Ugovor vredan 1,4 miliona evra, sa izvođačem radova, kompanijom CREDO d.o.o., potpisala je ministarka rudarstva i energetike, Zorana Mihajlović

Pored vrtića “Pčelica”, u okviru projekta planirana je i sanacija osnovnih škola u selima Gornji Stepoš, Žabare, Bivolje, Jasika, te gradske škole Jovan Popović.

– Ugovor znači da će ovaj vrtić i pet škola u Kruševcu biti energetski efikasni do proleća. Tada ćemo amabasador Švajcarske i ja ponovo doći i videti kako to izgleda kada se zameni stolarija, prozori, kada se reši pitanje krova i smanji emisija štetnih gasova. Deca će nam biti u energetski efikasnijim prostorijama i naučiće šta to znači za njihovu budućnost. Kada je zima neće im biti hladno, a leti im neće biti pretoplo – kazala je ministarka Zorana Mihajlović, dodajući da je vrtić „Pčelica“ jedini vrtić u Kruševcu koji koristi lož ulje, te da to mora da se menja.

Ambasador Švajcarske, Urs Šmid, naglasio je da Švajcarska zajedno sa Ministarstvom rudarstva i energetike podržava unapređenje upravljanja energijom i poboljšanje energetske efikasnosti zgrada u lokalnim samoupravama.

– U okviru ovog partnerstva, Švajcarska promoviše ne samo već spomenute mere, već podržava i uvođenje evropske energetske nagrade, koja nagrađuje sve mere koje unapređuju energetsku efikasnost u javnim zgradama pod okriljem ovog projekta koji se odnosi na Kruševac, Paraćin, Užice i Vrbas – rekao je on, istakavši da je Švajcarska već 30 godina pouzdan partner u ostvarivanju razvojnih ciljeva države Srbije, te da pored ovog projekta takođe doprinosi i zapošljavanju mladih u gradu.

Nakon potpisivanja ugovora, održan je sastanak u Gradskoj kući, a prema rečima gradonačelnice Jasmine Palurović, akcenat je stavljen na probleme energetske efikasnosti i snabdevanje grada električnom energijom, a ukazano je i na potencijale koje grad ima. U narednom periodu zakazani su sastanici na kojima će se rešavati konkretni problemi, od problema u Toplani do mogućnosti korišćenja obnovljivih izvora energije.

– Naš dugoročan cilj je da budemo zeleni grad. Grad koji veoma štedljivo i na dobar način koristi energiju i energente, a samim tim poboljšava život građana – rekla je Palurović.

Pored energetske infrastrukture, vođeni su razgovori i o saobraćnoj i komunalnoj infrastrukturi grada.

– Energetska infrastruktura je uslov razvoja. Nema fabrika ni investicija, nema kvalitetnog života ukoliko nema struje i dobrog snabdevanja. Pričali smo o energetskoj efikasnosti i problemima u radu ovdašnje Toplane. Moramo da zamenimo kontlarnice koje rade na mazut i ugalj i to će se uraditi u narednom periodu. Verujem da ćemo sledeće godine Kruševac biti na putu zelenog grada – izjavila je ministarka Zorana Mihajlović.

Ministarka je najavila novi javni poziv krajem avgusta, početkom septembra za subvencije građanima koji žele da stave solarne panele na svoje kuće i još jedan javni poziv za zamenu stolarije koji treba da bude do kraja ove godine.

