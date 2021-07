Zmija u centru grada (VIDEO)

U popodnevnim časovima, preko puta Fontane, na trotoaru ispred jednog lokala, viđena je zmija. Očevici kažu da je u pitanju smuk. Šta je na kraju bilo sa zmijom, da li je pobegla, ubijena ili vraćena u prirodno okruženje, nismo uspeli da saznamo. U Kruševcu ne postoji služba koju građani mogu da kontaktiraju u ovakvim situacijama, a uslugu hvatanja zmija obavlja samo jedan naš sugrađanin koga, kako smo saznali, ovoga puta niko nije kontaktirao

Iako je najverovatnije reč o smuku koji nije otrovan, uplašeni građani su za svaki slučaj sa bezbedne razdaljine posmatrali ovaj nesvakidašnji prizor u centru grada, a tek jedan od njih usudio se da priđe malo bliže da bi, tako bar uzgleda na snimku, zmiju ubacio u kantu za smeće. Šta je na kraju bilo sa zmijom za koju bi najsrećnije rešenje bilo da je vraćena u prirodno okruženje, nismo uspeli da saznamo.

Od lovca zmija, kako sebe naziva naš sugrađanin Bojan, saznali smo da neotrovne zmije nisu baš toliko neobična pojava u našem gradu.

– Najčešće me u gradu zovu zbog belouški (barskih zmija) i smukova, one nisu otrovne i ne predstavljaju opasnost po ljude. Tokom prošlog leta imao sam više poziva, ulazile su ljudima u kancelarije, u automobile, kafiće… Najbolje je da se one uhvate i vrate u prirodno okruženje. Što se seoskih sredina tiče, dešavalo se da me ljudi zovu i zbog zmija otrovnica, poput poskoka – kaže ovaj hvatač zmija koji se ujedno i jedini u našem gradu bavi ovim poslom, ulsugu naplaćuje 3.000 dinara, odnosno, 1.500 dinara samo svoj dolazak ukoliko zmija u međuvremenu pobegne.

Ukoliko vidite zmiju u svom okruženju, „lovca“ možete kontaktirati na telefon 0631960336.

D.P.

VIDEO 1

https://youtube.com/shorts/T6izs1sYn9Q?feature=share

VIDEO 2

https://youtube.com/shorts/aTOIat1lp84?feature=share