Od 1. aprila upis u prvi razred

Upis u prvi razred osnovne škole započinje 1. aprila i traje sve do 31. maja 2024. godine. U ovom periodu, deca koja su rođena 2017. godine, kao i deca rođena do 28. februara 2018. godine imaju pravo na upis.

Dodatno, postoji mogućnost prevremenog upisa u školu za decu rođenu od 01. marta do 01. septembra 2018. godine. Međutim, za ovoj deci će se provera spremnosti za polazak u školu vršiti u junu 2024. godine kako bi se osiguralo da su spremna za ovaj korak.

Proces upisa u prvi razred već više godina unazad obavlja se elektronski registracijom na sajt eUprave (https://euprava.gov.rs/)

Preko aplikacije eUpis (https://www.ite.gov.rs/tekst/sr/3364/eupis.php) škole sada automatski pribavljaju potrebnu dokumentaciju, čime roditelji više ne moraju da se bave prikupljanjem papirologije. Jedino što je potrebno dostaviti je lekarski pregled koji dete obavlja u domu zdravlja.

Nakon toga, zakazuje se termin za testiranje budućih prvaka, koji se sastoji od razgovora sa psihologom izabrane škole. Ovo testiranje ima za cilj da pokaže da li je dete zrelo za polazak u školu.

Škola je dužna da upiše svako dete sa onog područja koje toj školi pripada, a može da upiše i dete sa područja druge opštine na zahtev roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika deteta, u skladu sa mogućnostima škole.

Roditelji mogu da izaberu osnovnu školu u koju žele da upišu dete podnošenjem zahteva izabranoj školi, i to najkasnije do 1. aprila.

Škola je dužna da roditelje obavesti o tome da li ima mesta do 30. aprila. Ako nema mesta u školi na teritoriji druge opštine, dete će automatski biti upisano u prvi razred u nekoj od škola na opštini prebivališta.

