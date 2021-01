GRAD istražuje: Da li će Moravski koridor “ugasiti” Stopanju?

Dok deonica Moravskog koridora kroz Kruševac uveliko napreduje, Trstenik se priprema za otvaranje gradilišta na njegovoj deonici dugoj oko 30 kilometara. Većina privrednika ocenjuje ovaj infrastrukturni poduhvat kao razvojnu šansu, ali žitelji Stopanje, sela kroz koje prolazi evropski put E761, koji povezuje Kraljevo i Kruševac, veruju da će izgradnja koridora veoma uticati na opstanak ovdašnje turističke i ugostiteljske privrede

Put koji prolazi kroz Stopanju, veoma je prometan što je dovelo do nicanja brojnih pečenjara i kafana, omiljenih u regionu. Meštani ovog sela, koji žive od turizma, vidno su zabrinuti zbog izgradnje Moravskog koridora. Smatraju da će vozači radije ići autoputem nego kroz Stopanju i da će ih zadesiti ista sudbina kao ugostitelje sa Ibarske magistrale. Jedan od njih je Saša Binić, vlasnik “Kafane Binić”.

– Ne piše se dobro ni Stopanji, a ni nama i zbog korone i zbog Moravskog koridora. Uticaće na prodaju sigurno. I za autoput “Miloš Veliki” su rekli da neće da utiče, pa sad utiče i nikom ništa. Treba da shvate da u Stopanji postoji 85 radnih lokala i da je to izuzetno važno. Svaki lokal ima bar po tri radnika, to je više od 250 porodica koje će možda ostati bez primanja. Najugroženiji smo mi, ugostitelji, što živimo od tranzita, ostale radnje manje. Čim krene sa radom autoput, krenuće i problemi za nas – smatra on.

Binić takođe navodi da vlast na Stopanju treba da misli jer to je selo od velikog značaja, a nekad je bila i opština.

– Ne smemo da dozvolimo da se Stopanja ugasi. Cilj države treba da bude da pospešuje nešto, a ne da gasi. Molićemo boga da ne bude loše, a znam da hoće, ali kako bude. Kud svi, tu i mi! – kaže Binić.

Ni u kafani “kod Šekija” situacija nije bolja. Korona je prilično smanjila obim posla, a pomisao na izgranju autoputa dodatno otežava situaciju. Kao alternativno rešenje, kod ovih ugostitelja javila se ideja da svoj posao “prebace za Beograd”.

– Korona je uticala na to da nam se posao smanji za trećinu. Manje se naručuje zbog trenutne epidemiološke situacije, a pošto ljudi izbegavaju i okupljanja, imamo 15 odsto manje ljudi u kafani. Moravski koridor će nas sigurno ugasiti. Moje plan je da odem za Beograd i otvorim tamo pečenjaru, jer dosta ljudi za nas zna. Moramo da budemo realni, imamo primer Ibarske magistrale, tamo je sve ugašeno. Moramo da se snađemo nekako da bismo opstali i da nastavimo dalje – kaže Aleksandar Simidžić vlasnik kafane “Kod Šekija”.

Radiša Gašić vlasnik objekta “Kafana Stopanja”, međutim, nije preterano zabrinut. Kaže da je u njegovoj kafani veliki promet, i da Stopanja svoj status “prestonice pečenja” sa čak osam pečenjara, ne sme da izgubi.

– Nadam se da Moravski koridor neće puno da utiče na moju kafanu. Pečenje je stopanjski brend, koji mi treba da promovišemo što više kako na nas ne bi uticao autoput. Čuo sam da ćemo dobiti isključenje koje će voditi kroz Stopanju za Kopaonik, tako da se nadam da će oni koji su navikli da svrate, svraćati i dalje – navodi on.

Tekstovi su deo projekta “Moravski koridor – razvojni izazovi opštine Trstenik” koji je kroz konkurs za sufinansiranje medijskih sadržaja od javnog značaja podržala Opština Trstenik. Stavovi izraženi u tekstovima isključiva su odgovornost medija i ne predstavljaju nužno zvanični stav Opštine Trstenik.

