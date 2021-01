U Kruševcu, po tradiciji, ulični svirači su i danas najavili doček Srpske nove godine. U Vidovdanskoj ulici, u centru Lazarevog grada, sa simboličnim imenom “Prazan džep”, nagrađeni su od mnogih Kruševljana, znajuci da zbog pandemije organizovanog dočeka nema

– Svake godine dolazimo u carski grad, pa smo zato i danas ovde. Ovo je orkestar ,,Prazan džep,, iz Vranja i nema razloga da se žalimo na one koji u ovu kutiju ispred nas ostave koliko žele para, jer to tako valja. Mi, iako nam vreme nije naklonjeno, satima sviramo i ostajemo do mraka, a onda se vraćamo svojim kućama – kaže nam jedan od muzičara.

Pogled na kutiju za nagradu nije u duhu zanimljivog naziva ovih vrsnih trubača. Razgalili su srca mnogih Kruševljana, a zaradili i nešto para. Važno je da su obostrano zadovoljni.

Lj.Marković

Ulični svirači za večerašnji doček Nove godine

U Kruševcu, po tradiciji, ulični svirači su i danas najavili doček Srpske nove godine. U Vidovdanskoj ulici, u centru Lazarevog grada, sa simboličnim imenom “Prazan džep”, nagrađeni su od mnogih Kruševljana, znajuci da zbog pandemije organizovanog dočeka nema - Svake godine dolazimo u carski grad, pa smo zato i danas ovde. Ovo je orkestar ,,Prazan džep,, iz Vranja i nema razloga da se žalimo na one koji u ovu kutiju ispred nas ostave koliko žele para, jer to tako valja. Mi, iako nam vreme nije naklonjeno, satima sviramo i ostajemo do mraka, a onda se vraćamo svojim kućama - kaže…