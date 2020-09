GO NS : O radu gradske vlasti i programu koji nudi Narodna stranka

Gradski odbor Narodne stranke na ovoj i narednim konferencijama ukazivaće na loš rad gradske vlasti, istovemeno i predstaviti svoj program i objasniti građanima po čemu će on razlikovati od programa Srpske napredne stranke, onda kada Narodna stranka preuzme oddgovornost za vođenje grada – kazao je Predrag Petronijević, član GO NS, na današnjoj konferenciji za novinare

Petronijević je kazao da će se, onda kada dođe do preomene režima i kada NS voljom građana preizme odgovornost da vodi naš grad, poštovati princip “ jedan čovek – jedna funkcija -jedna plata”.

– Imate primere iz vladajuće stranke da njihovi funkcioneri imaju više mesečnih prihoda, svi su iz budžeta, republičkog ili lokalnih, i mesečno iznose nekoliko hiljada evra. Kada mi preuzmemo odgovornost za vođenje grada to neće biti moguće, a ukinućemo i botovska radna mesta koji takođe primaju plate iz budžeta. Prostom računicom videćete da su to ogromna sredstva koja ćemo preusmeriti na socijalna davanja, stipendije za mlade talente ili subvencije za poljoprivrednike – kazao je on.

Drugi princip je ograničenje mandata na sve javne funkcije na najviše dva mandata čime će se, kako je rekao, dati šansa mladim obrazovanim Kruševljanima da ostanu u našem gradu, a ne da zbog “večitih direktora” nemaju motivaciju da ostanu već odlaze u inostranstvo da peru čaše.

– Takođe, ukinućemo nepotizam i favorizovanje nekih porodica u našem gradu gde su članovi tih porodica zaposleni u javnom sektoru i to na rukovodećim mestima, te usmeravanje budžetskih sredstava u privatne lokalne televizije na kojima nikada nije gostovao nijedan opozicioni političar – rekao je Petronijević, dodajući da će onda kada Narodna stranka bude bila na vlasti, javne funkcije moći da obavljaju samo osobe sa odgovarajućim obrazovanjem.

Petronijević je poručio da u budućoj vlasti grada neće biti mesta za one koji prelaze iz stranke u stranku

– Nije ovde reč o revanšizmu, već u tome da ih treba zameniti mladim, obrazovanim i stručnim ljudima koji će pospešiti naš grad a ne da budu samo budžetski paraziti – kazao je on.

Dodao je i to da će se Narodna stranka zalagati i za to da se lokalne samouprave jačaju i kroz neposredno odlučivanje građana.

– Svake godine organizovaćemo referendum na kome će moći da učestvuju svi građani iz svake mesne zajednice koji su platili porez. Građani će moći sami da predlože na šta će se i kako taj novac trošiti a ne da neko dugi o tome odlučuje u njihovo ime i usmerava njihov novac u privatne tokove – poručio je on.

Kazao je da se grad neće dičiti rasipanjem novca poreskih obveznika na šund, kič, igradnju fontana i slično, dok su uslovi lečenja na nekim odeljenima kruševačke Bolnice ispod civiliazacijkog novoa. Narodna stranka će, kako je rekao, između ostalog, vratiti sve povlastice penzionerima, đacima i studentima, te omogućiti osobama sa invaliditetom pristup gradskim insitutucijama.

Petronijević je ocenio da je Kruševac tokom proteklih sedam godina pretvoren u “ogledno dobro za arhitektonske i urbanističke eksperimente”, te da je gradska vlast omogućila izgradnju objekata koji uvažavaju potrebe investitora ali ne i pravila struke.

N akraju je poručio da “moramo da vratimo etički princip i moralni kodeks u lokalnu politiku grada Kruševca, da imovina i obrazovni profil, način sticanja zvanja, kao i radne biografije svakog kandidata za javnu funkciju moraju biti javno objavljeni, pre stupanja na dužnost, podložni proveri građana, novinara i zainteresovanih pojedinaca

D.P.

GO NS : O radu gradske vlasti i programu koji nudi Narodna stranka

Gradski odbor Narodne stranke na ovoj i narednim konferencijama ukazivaće na loš rad gradske vlasti, istovemeno i predstaviti svoj program i objasniti građanima po čemu će on razlikovati od programa Srpske napredne stranke, onda kada Narodna stranka preuzme oddgovornost za vođenje grada - kazao je Predrag Petronijević, član GO NS, na današnjoj konferenciji za novinare Petronijević je kazao da će se, onda kada dođe do preomene režima i kada NS voljom građana preizme odgovornost da vodi naš grad, poštovati princip “ jedan čovek - jedna funkcija -jedna plata”. - Imate primere iz vladajuće stranke da njihovi funkcioneri imaju više mesečnih…