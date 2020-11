GO DSS: “Kruševačke svetiljke najskuplje na svetu“

– LED svetiljki postavljene u okviru privatno javnog partnerstva finansiraće privatni partner, a ugovorom je predviđeno da Grad Kruševac 15 narednih godina privatnom partneru plaća naknadu. Celokupna korist koju će Grad imati, prema našim saznanjima, biće samo sedam odsto od ostvarene uštede – navodi se u saopštenju koje je GO DSS uputio medijima

Ugovorom o javno privatnom partnerstvu koji je, kako se navodi u saopštenju GO DSS , gradska vlast zaključila sa nepoznatim privatnim partnerom pre tri godine, predviđeno je da se stare sijalice zamene sa 12.545 novih LED svetiljki, a Grad će do 2033. godine privatnom partneru plaćati naknadu.

– Vrednost projekta je blizu 5,9 miliona evra ili 486 evra po svetiljki. Dinamika plaćanja je takva da za pet godina plaćanja naknade, bude plaćena skoro polovina ukupne cene koštanja – navodi se u saopštenju, uz napomenu da je u 2018. projekat realizovan, odnosno, da su demonitirane stare i postavljeno novih 12.517 LED svetiljki, a da je odbornicima u materijalu za sednicu tada dostavljena samo informacija o broju i snazi zamenjenih svetiljki, bez informacije o studiji izvodljivosti, odnosno, ekonomskoj opravdanosti.

U DSS kažu da su na osnovu informacija iz studija izvodljivosti drugih lokalnih samouprava, došli do saznanja da bi ukupna cena rekonstrukcije po ovom ugovoru trebalo da iznosi oko 2,6 miliona evra , odnosno, 3,3 miliona evra manje od cene koju je ugovorio grad Kruševac, te da to znači da je vlast u našem gradu svaku svetiljku platila duplo više.

– I to nije sve, jer se posle dve godine vlast dosetila da nije ugovorila celu rekonstrukciju javnog osvetljenja pa je, opet sa nepoznatim izabranim privatnim partnerom, prošle godine godine zaključen novi Ugovor o javno privatnom partnerstvu za vršenje usluga rekonstrukcije, racionalizacije i održavanja javnog osvetljenja u naseljenim mestima grada Kruševca. Odbornicima je u opisu tog projekta usput predočeno da se radi o zameni 6.153 svetiljki u gradskom jezgru , šta god to značilo – kažu u DSS.

Po tom ugovoru, kako se navode u DSS, Grad će privatnom partneru naknadu plaćati narednih 15 godina, do 2035. godine. Vrednost projekta je oko 5,8 miliona evra, što je 939 evra po svetiljki, odnosno, 471 evro više nego u prvom projektu.

Napominju da gradska vlast u materijalima za budžet nije navela o kom privatnom partneru se radi , ali da Kruševljani komentarišu da je u pitanju kompanija ‘’Kip lajt’’ poznata po ‘’beogradskoj jelki’’ od 83.000 evra.

– Smatramo da građani Kruševca , između ostalog, moraju da znaju šta konkretno znači plaćanje naknade privatnom partneru, kako se do iznosa te naknade došlo, da li su izgrađene studije izvodljivosti za oba projekta, te kolika će biti ušteda za plaćanje električne energije koju građani plaćaju preko budžeta Grada – navodi se u saopštenju.

Uz ocenu da će od ovog posla koristi imati samo privatni partner, DSS upozorava građane da će “ovakvi poslovi koji se partnerima pune džepovi i dalje biti model kojim vlast zadovoljava njihove potrebe’’.

– Prve su bile ‘’Apoteke Kruševac’’, a posle ovih ugovora i podzemna javna garaža na Trgu Kosovskih junaka o kojoj ćemo izdati posebno saopštenje – kažu u Gradskom odboru Demokratske stranke Srbije.

Ističu i to da će DSS smatrati potpuno tačnim računice izvedene u pogledu cena koštanja iz prvog ugovora ovog saopštenja, sve dok gradska vlast građanima ne dostavi na uvid fizibiliti studiju i potpisani ugovor.

– Sva druga, politička objašnjenja i napade, smatraćemo skrivanjem činjenica koje mogu biti opasne po gradsku vlast – poručuju iz Gradskoj odbora Demokratske stranke Srbije.

D.P.

