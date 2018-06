Gde će Kruševljani letovati ove godine – Grčka, Turska, Egipat…

Najveći broj naših sugrađana i ove godine provešće godišnji odmor u Grčkoj, a interesovanje je ponovo veliko i za Tursku i Egipat. Dok su cene aranžmana za letovanje u Grčkoj porasle za oko deset odsto, u Turskoj se već tradicionalno za prihvatljivu sumu novca može dobiti odlična ponuda

Prema podacima Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (YUTA), oko milion turista iz Srbije ove godine letovaće u inostranstvu, a najveći broj njih godišnji odmor provešće u Grčkoj, Turskoj i Egiptu. Da su pomenute destinacije aktuelne i kada su u pitanju Kruševljani, potvrđuju u ovdašnjim turističkim agencijama.

– Već tradicionalno, veliki broj Kruševljana letuje u Grčkoj. Oni koji su za ovo leto odvojili manji budžet, odlučuju se za apartmanski smeštaj na Halkidikiju i u Olimpijskoj regiji, dok su ljubitelji Grčke sa većim budžetom odavno rezervisali hotele i to dok su trajali izuzetni popusti. Sada u grčkim hotelima uglavnom nema mesta i odnos cena i kvaliteta je nerealan. Kada je Grčka u pitanju, ogromno je interesovanje i za ostrva Rodos, Krit, Zakintos, Skijatos i Krf, i to avionskim prevozom – kaže Slavica Radonjić, vlasnica Turističke agencije “Luna luks”.

Za letovanje u Grčkoj , kako navodi Radonjička, uglavnom se opredeljuju oni sa skromnijim primanjima, pa je sa negodovanjem dočekano povećanje cena, kao i to što je ove godine uvedena boravišna taksa.

– Iako je letovanje u Grčkoj ove godine poskupelo za deset odsto, interesovanje za tu zemlju je i dalje veliko. Novina je i boravišna taksa koja je uvedena od početka ove godine, pa će tako turisti koji letuju u grčkim hotelima sa pet zvezdica, po sobi za jednu noć morati da plate 4 evra, u hotelima sa tri zvezdice tri evra, dok će za boravak u hotelima sa jednom i dve zvezdice, kao i u apartmanima, morati da izdvoje 50 centi po sobi za jednu noć– kaže ona.

Interesovanje je sve veće i za letovanje u Egiptu, za razliku od prethodnog perioda kada je ova destinacija bila na margini, bar kada su u pitanju srpski turisti.

– Egipat je vratio na velika vrata kada je u pitanju turizam. Iz Egipta sam se vratila pre dva meseca i mogu da kažem da su spremni za sezonu, preljubazni su, odnos cena i kvaliteta je idealan, spoj luksuza i predivnih izleta kao i najlepšeg Crvenog mora…Interesovanje je veće šest do sedam puta nego nekoliko prethodnih godina kada su turisti neopravdano izbegavali ovu destinaciju. Drago mi je da su prestali da poistovećuju Egipat sa Tunisom za koji već duže vreme nemamo nikakvo interesovanje, što jeste opravdano – istakla je Radonjićka.

Prema njenim rečima, najveći luksuz i kvalitetan odmor nudi Antalijska regija u Turskoj koja, kako kaže, ima veliki broj svojih vernih turista koji, zbog bogate ponude najekskluzivnijih hotela na dugim peščanim plažama, od ove regije ne odustaju.

– Pored Antalijske regije, Turska nudi i znatno povoljniju Egejsku regiju koja je dostupna tinejdžerima. Mladi se uglavnom odlučuju za Kušadasi i Marmaris gde u špicu sezone mogu da letuju za 175 evra. Aranžman podrazumeva boravak u hotelu sa dve zvezdice, na bazi noćenja sa doručkom, autobuski prevoz i trajekt. Ono što mlade posebno privlači je to što je na pomenutim destinacijama provod zagarantovan uz fenomenalne diskoteke, izlete, akvaparkove…- kaže ona, dodajući i to da je ove godine interesovanje malo za Španiju, pre svega zbog drastičnog povećanja cena letovanja u ovoj zemlji.

Sa prodajom ovogodišnjih aranžmana krenulo se još u oktobru prošle godine, pa je tako većina aranžmana za letovanje u junu i septembru već prodata. Dosta aranžmana je već rasprodato i kada je u pitanju špic sezone, ali se iskustveno uvek pronađe nešto i za one koji se u poslednjem trenutku odluče da krenu na letovanje. Doduše, tada je izbor znatno sužen, s tim da uvek postoji šansa i da se “uhvati” neki last minute.