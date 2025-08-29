Fudbaleri Napretka i dalje čekaju prvu pobedu

U sedmom kolu Mozzart Bet Super lige Srbije fudbaleri kruševačkog superligaša u nedelju (21 sat) dočekuju novobeogradski IMT

Na današnjoj konferenciji za medije u Napretku, prvo pitanje za šefa struke Milana Nikolića i najlogičnije – da li je konačno vreme za prvu pobedu?!

– Često mi postavljate to pitanje i misilim da je utakmica u nedelju možda i najbitnija u prvom delu sezone, iz razloga što pobedom hvatamo priključak za gornji deo tabele i sve te neke trzavice i rezultate, koje smo imali u prethodnom periodu, možemo da stavimo nekako po strani i da reprezentativnu pauzu dočekamo u miru. Što se tiče same utakmice protiv IMT – a, sigurno da igrači, Stručni štab i svi u Klubu znaju težinu i koliko nam je bitna. Imperativ je pobeda, spremali smo se cele nedelje, jer ova utakmica je jako važna za dalji tok prvenstva. Što se tiče ekipe IMT – a, gaje agresivan fudbal, nebitno ko je trener, brzi su u tranziciji, kombinacija stranih igrača sa mladim domaćim talentovanim klincima, što potvrđuje izlazni transfer mladog Jovića u Leće. Rade fenomenalan posao, ne samo prvi tim, u vrhu srpskog fudbala su i mlađe kategorije, tako da veliko poštovanje prema IMT – a, klubu koji se na jedan drugačiji način bori sa svima u Srbiji. U svakom slučaju, za nas je ta utakmica prekretnica i nadamo se prvoj pobedi – poručio je Milan Nikolić, šef stručnog štaba.

Kadrovskih problema ima i dalje, ali situacija je bolja…

– Zličić se polako vraća u trenažni proces i nadamo se da ćemo ga imati za utakmicu. Na prethodne dve utakmice smo bili bez kapitena Bastajića, koji mnogo znači ekipi, međutim, moramo svi kao tim, kao jedan da se grupišemo i pobedimo u nedelju – naglašava trener Nikolić.

Pobeda je Kruševljanima preko potrebna, treba krenuti uzlaznom putanjom na tabeli. Pored toga IMT je veliki „dužnik“ iz prethodnog prvenstva, jer ih je poslao u baraž i fudbalerima skratio odmor…

– Pamtimo to svi koji smo bili u Napretku i u prethodnom prvenstvu i to nam je dodatni motiv. IMT je, inače jako dobra ekipa, sa odličnim individualcima i sigurno dolaze u dobrom raspoloženju posle pobede od 2:0. Spremni smo, imali smo dovoljno vremena da se pripremimo, kako taktički, tako i fizički, ali i psihički, što je možda i najvažnije i mislim da je konačno došlo vreme da ostvarimo prvu pobedu i da od ove utakmice krenemo da nižemo dobre rezultate – uverava ofanzivni bek Uroš Ignjatović, koji se uspešno oporavio od povrede oka, ali i nadoknadio propušteno sa priprema u Sloveniji i očekuje se da do kraja sezone bude jedan od glavnih aduta.