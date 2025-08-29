“Energy overload 2025” večeras na otvorenim bazenima

Večeras će na otvorenim bazenima u Kruševcu biti održan muzički događaj pod nazivom “Energy overload 2025”, koji obećava izuzetnu atmosferu i ples od prvog do poslednjeg takta. Posebni gost ove godine je DJ Louis iz Kenije, poznat po majstorstvu u afro ritmovima i afro house zvuku

Pored DJ Louisa, čiji nastup posetiocima pruža osećaj topline i energiju Afrike, iza muzičkog pulta stajaće i Luigi i Dušan Đoković.

Početak događaja zakazan je za 21 čas.

Ulaznice se mogu kupiti po ceni od 200 dinara u pretprodaji, dok će na ulazu cena iznositi 300 dinara.

Dodatne informacije i rezervacije: +381 64 49 55 993.

J.S.