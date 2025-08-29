“Energy overload 2025” večeras na otvorenim bazenima

Postavljeno: 29.08.2025

Večeras će na otvorenim bazenima u Kruševcu biti održan muzički događaj pod nazivom “Energy overload 2025”, koji obećava izuzetnu atmosferu i ples od prvog do poslednjeg takta. Posebni gost ove godine je DJ Louis iz Kenije, poznat po majstorstvu u afro ritmovima i afro house zvuku

Pored DJ Louisa, čiji nastup posetiocima pruža osećaj topline i energiju Afrike, iza muzičkog pulta stajaće i Luigi i Dušan Đoković.

Početak događaja zakazan je za 21 čas.

Ulaznice se mogu kupiti po ceni od 200 dinara u pretprodaji, dok će na ulazu cena iznositi 300 dinara.

Dodatne informacije i rezervacije: +381 64 49 55 993.

J.S.

 

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
29. avgust 2025., 18:51
 

Vedro
32°C
Apparent: 17°C
Pritisak: 1013 mb
Vlažnost: 56%
Vetar: 4.9 m/s E
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top