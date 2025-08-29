Poskupelo gorivo

Vozače u Srbiji dočekuju nove, više cene goriva koje će važiti do petka, 5. septembra. Litar evrodizela košta 193 dinara, dok je cena benzina BMB 95 povećana na 179 dinara po litru

U odnosu na prethodnu nedelju, oba derivata poskupela su za jedan dinar, prošle sedmice evrodizel je bio 192, a benzin 178 dinara.