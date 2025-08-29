Kruševac među gradovima u kojima je proglašena elementarna nepogoda

Vlada Srbije proglasila je na jučerašnjoj sednici stanje elementarne nepogode u šest gradova i 13 opština u Srbiji, među kojima je i Grad Kruševac

Stanje elementarne nepogode proglašeno je u Prokuplju, Kruševcu, Čačku, Kragujevcu, Boru i Vranju i u opštinama: Bojnik, Lebane, Ivanjica, Aleksinac, Rača, Knić, Žitorađa, Blace, Kuršumlija, Golubac, Mionica, Doljevac i Knjaževac, navodi se saopštenje Vlade.

Ta odluka doneta je na osnovu usvojene izmenjene i dopunjene Odluke o proglašenju elementarne nepogode zbog velikih požara koji su zahvatili deo teritorije Srbije usled dugotrajne suše i nedostatka padavina, ekstremno visokih temperatura i vetrova orkanske jačine tokom juna, jula i avgusta.

Inače, Vlada je prethodno, na sednici u julu, proglasila elementarnu nepogodu u pet gradova i 11 opština.

Foto: Freepik.com