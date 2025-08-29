Vreme: Danas toplo, za vikend oblačno i nestabilno

Danas sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, južni i jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju i sa udarima olujne jačine. Najviša temperatura od 30 stepeni u Timočkoj Krajini do 38 stepeni u zapadnoj, severozapadnoj i delom centralnoj Srbiji

Kako navode iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, krajem dana i u toku noći u Podrinju, Sremu i Bačkoj povećanje oblačnosti, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

U Kruševcu je danas vedro sa temperaturom od 25 stepeni u jutarnjim satima, dok je vlažnost vazduha 39 odsto.

Za dane vikenda (30 – 31. avgusta) promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature i prestanak košave.

Početkom septembra u većini dana pretežno sunčano i natprosečno toplo, a prolazno naoblačenje sa padavinama očekuje se u utorak (2. septembra) krajem dana na severozapadu, a tokom noći, kao i u sredu ujutro i pre podne i u ostalim delovima Srbije.

Takođe, iz RHMZ-a upozoravaju na ekstremne uslove za širenje požara na otvorenom u košavskom području tokom današnjeg dana.

Naime, meteorološki parametri – visoka temperatura, nedostatak padavina i jak jugoistočni vetar, koji će na jugu Banata i u donjem Podunavlju imati i udare olujne jačine, širom košavskog područja (Vojvodina, Podunavlje i Pomoravlje) danas formiraće veoma povoljne uslove za širenje šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru.

Sa druge strane, pljuskovi i grmljavine koji se na području Srbije očekuju u subotu i nedelju (30. i 31. avgusta) lokalno će usloviti količinu padavina veću od 20 mm za kratko vreme, dok je rizik od pojave grada izraženiji u subotu u jugozapadnoj Srbiji.

