Danas je Sveti Roman Đuniski

29.08.2025

Srpska pravoslavna crkva danas obeležava praznik posvećen Svetom Romanu Đuniskom, podvižniku i molitveniku iz 9. veka, čije se mošti nalaze u manastiru Svetog Romana kod Đunisa

Ovaj praznik proslavlja se u svim pravoslavnim crkvama, a naročito svečano u samom manastiru, gde se vekovima prenosi predanje o čudotvornim isceljenjima posredstvom svetiteljevih molitvi. Vernici svedoče da su mnogi oboleli, pa i oni koji su do svetinje doneti u besvesnom stanju, odlazili iz manastira zdravi.

Sveti Roman se, prema predanju, upokojio oko 888. godine, i smatra se jednim od svetih Sinaita.

Manastir Svetog Romana nalazi se na desnoj obali Južne Morave, nedaleko od Đunisa, i pripada Eparhiji niškoj. Ubraja se među najstarije u Srbiji, jer se prvi put pominje u hrisovulji vizantijskog cara Vasilija II s početka 11. veka.

Ovaj praznik za vernike predstavlja podsećanje na snagu vere i posvećenosti, naročito u teškim vremenima. I danas se u njegovu čast održavaju posebne crkvene službe i okupljanja, a narod dolazi pred njegove mošti da se pomoli za zdravlje i duhovnu snagu, uveren da molitve Svetom Romanu i dalje imaju moć da donesu isceljenje i utehu.

