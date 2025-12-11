„Eureka“ obeležila 15 godina uz najavu novih projekata

Postavljeno: 11.12.2025

Astronomsko udruženje „Eureka“ iz Kruševca obeležilo je 15 godina postojanja. U svom sastavu ima petnaestak stalnih članova koji iz opservatorije u „Šarengradu“ i na Bagdali organizuju posmatranje planeta

Tokom 2025. godine imali su brojne programe posmatranja planeta, a u pripremi je zahtev za nabavku novog solarnog teleskopa i prateće opreme za 2026. godinu, rekao je operater opservatorije u Šarengradu, Milan Stamenković:

– U Šarengardu bi otvorili i solarnu opservatoriju gde će biti takođe i istraživanja o suncu i to je novi plan za novu godinu.

Stamenković ističe da će u januaru 2026. godine biti više posmatranja planeta iz opservatorije u Šarengardu i poziva sugrađane svih generacije da postanu članovi astronomskog udruženja „Eureka“.

