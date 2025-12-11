Sportski savez Kruševca raspisao javni poziv za godišnja sportska priznanja

Sportski savez grada Kruševca raspisao je javni poziv za dodelu godišnjih priznanja najuspešnijim sportistima, ekipama, trenerima i sportskim radnicima za 2025. godinu

Dodeljuju se priznanja u svim uzrasnim kategorijama (pioniri, kadeti, juniori, seniori), kao i za najuspešnije ekipe, trenera, sportskog radnika, sportiste sa invaliditetom, sportiste Specijalne olimpijade i nagrada za životno delo.

Pravo prijave imaju sportske organizacije, granski savezi i sportski radnici sa teritorije grada Kruševca.

Kandidati moraju imati ostvarene rezultate na zvaničnim međunarodnim, državnim ili regionalnim takmičenjima u 2025. godini.

Potrebna dokumentacija:

– aplikacioni obrazac

– dokaz o sportskim rezultatima (bilteni, tabele, potvrde saveza)

Formular se može preuzeti na sajtu Sportskog saveza grada Kruševca (www.ssgks.rs).

Prijave moraju biti overene pečatom organizacije.

Rok za podnošenje prijava je četvrtak, 18. decembar 2025. do 15 časova. Prijave se šalju elektronski na [email protected] ili lično u prostorijama Saveza (ulica Nikole Tesle 14).

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Za sve dodatne informacije, zainteresovani se mogu obratiti Sportskom savezu grada Kruševca, telefon: 037/492- 304.