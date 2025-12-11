Obeleženo 16 godina Kancelarije za mlade

Kancelarija za mlade grada Kruševca, organizovala je svečani program u Kruševačkom pozorištu povodom 16 godina postojanja

Posetioci su imali priliku da pogledaju izložbu radova nastalih na radionicama u okviru programa neformalnog obrazovanja. Postavka je predstavila talente, kreativnost i postignuća mladih polaznika i polaznica.

Događaj je bio i prilika za retrospektivu svih programa neformalnog obrazovanja realizovanih tokom prethodnih mesec dana, što je prisutnima pružilo uvid u raznovrsnost aktivnosti namenjenih mladima. Ovaj jubilej predstavlja dokaz kontinuirane podrške i posvećenosti mladima u našem gradu.

Ispred Grada Kruševca, događaju su prisustvovali zamenica gradonačelnika Snežana Radojković, zamenica načelnika Gradske uprave Ivana Pajić i pomoćnice gradonačelnika Nevena Plavšić i Snežana Aleksić.

Prisutnima se obratila pomoćnica gradonačelnika za omladinu i sport, Nevena Plavšić, koja se zahvalila svim realizatorima radionica, partnerima i saradnicima na nesebičnoj podršci. Posebnu zahvalnost uputila je mladima koji su aktivno učestvovali u svim programima i svojom energijom doprineli njihovom uspehu.

Kancelarija za mlade će nastaviti da posvećeno kreira i realizuje nove programe i aktivnosti namenjene kvalitetnom razvoju mladih u narednom periodu.

