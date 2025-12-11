Obeleženo 16 godina Kancelarije za mlade

Postavljeno: 11.12.2025

Kancelarija za mlade grada Kruševca, organizovala je svečani program u Kruševačkom pozorištu povodom 16 godina postojanja

Posetioci su imali priliku da pogledaju izložbu radova nastalih na radionicama u okviru programa neformalnog obrazovanja. Postavka je predstavila talente, kreativnost i postignuća mladih polaznika i polaznica.

Događaj je bio i prilika za retrospektivu svih programa neformalnog obrazovanja realizovanih tokom prethodnih mesec dana, što je prisutnima pružilo uvid u raznovrsnost aktivnosti namenjenih mladima. Ovaj jubilej predstavlja dokaz kontinuirane podrške i posvećenosti mladima u našem gradu.

Ispred Grada Kruševca, događaju su prisustvovali zamenica gradonačelnika Snežana Radojković, zamenica načelnika Gradske uprave Ivana Pajić i pomoćnice gradonačelnika Nevena Plavšić i Snežana Aleksić.

Prisutnima se obratila pomoćnica gradonačelnika za omladinu i sport, Nevena Plavšić, koja se zahvalila svim realizatorima radionica, partnerima i saradnicima na nesebičnoj podršci. Posebnu zahvalnost uputila je mladima koji su aktivno učestvovali u svim programima i svojom energijom doprineli njihovom uspehu.

Kancelarija za mlade će nastaviti da posvećeno kreira i realizuje nove programe i aktivnosti namenjene kvalitetnom razvoju mladih u narednom periodu.

Izvor: krusevac.ls.gov.rs

Prsten despota Stefana uručen Bojanu Lazareviću

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
11. decembar 2025., 11:02
 

Magla
3°C
Apparent: -1°C
Pritisak: 1025 mb
Vlažnost: 98%
Vetar: 0.4 m/s N
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top