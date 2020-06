Od 132 brisa pacijenata iz Rasinskog okruga, uzorkovanih 4,5 i 6. juna dva su pozitivna na korona virus, pokazuju podaci nadležnih službi

Novooboleli su iz Kruševca i Brusa, te je broj potvrđenih slučajeva korone u Kruševcu do sada 266, gde je jedan novooboleli bio i među uzorcima od 3. juna. U Brusu do sada ima 12 obolelih.

Broj obolelih je nepromenjen u ostalim opštinama Okruga te je u Aleksandrovcu virus do sada registrovan kod 44 osobe, u Varvarinu kod 24, Ćićevcu kod 9 te u Trsteniku kod 6.

Od početka epidemije bolest je potvrđena kod 361 lica u Okrugu, opravilo se 288 osoba, preminulo je 31 lice, a na analizu je poslato 4.885 uzoraka.

J.B.

Dva nova slučaja korone u Okrugu

