Kruševački Vodovpod počeo je postavljanje novih vodovodnih cevi u Ulici Ratka Pešića, dugoj oko 500 metara, čime će biti rešen višegodišnji problem meštana tog kraja

– Godinama imaju problem u redovnom vodosnabdevanju zbog dotrajale vodovodne mreže. Dešavalo se da zbog čestih pucanja cevi meštani ove ulice i po nekoliko dana ostanu bez vode.

Menjamo oko 500 metara mreže i radimo rekonstrukciju više od 50 kućnih priključaka. Radovi su vredni oko 6 miliona dinara, finansira ih Vodovod – rekao je direktor kruševačkog Vodovoda Vladimir Milosavljević.

Radovi će trajati tri nedelje, nakon čega će uslediti rekonstrukcija i asvaltiranje cele ulice, što će finansirati Grad.

Milosavljević je podsetio da je Vodovod krajem prošle godine uradio kompletnu vodovodnu mrežu za potrebe hidrantske mreže OŠ „Branko Radičević“ kazavši da će krajem naredne nedelje biti asvaltirana Ulica Branka Radičevića, do istoimene škole i do raskrsnice sa Ulicom Save Miloševića. To će se finansirati iz gradskog budžeta.

Vodovod je, inače, u ovoj godini planirao i rekonstrukciju vodovodne mreže u Čitluku, Dedini i Novom naselju, za šta postoji kompletna tehnička dokumentacija i potrebne dozvole. Za te projekte Kacelarija za javna ulaganja je Vodovodu odobrila 2 miliona evra, projekti nisu ukinuti, ali je zbog pandemije korona virusa odloženo puštanje sredstava.

J.B.

Nove vodovodne cevi za Ulicu Ratka Pešića

