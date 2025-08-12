„Vodovod“ realizuje niz kapitalnih projekata modernizacije

Javno komunalno preduzeće „Vodovod“ Kruševac već godinama sprovodi planirane projekte u cilju modernizacije i proširenja sistema vodosnabdevanja i kanalizacije, kako u gradu, tako i u prigradskim naseljima

Direktor Vladimir Milosavljević ističe da je u poslednjih 12 godina na mrežu priključeno 13 sela koja ranije uopšte nisu imala vodu, čime je više od 6.500 meštana dobilo zdravu pijaću vodu.

Tokom ove godine radovi se odvijaju u selima Lovci i Petina, pri čemu je u Lovcima izgrađen magistralni cevovod dužine 1.480 metara, a u narednom periodu sledi izgradnja sekundarne mreže i priključenje domaćinstava. Petina je priključena prošle godine, ali se završava još jedna deonica prema vikend naselju.

Poseban fokus je na selima koja još nisu na sistemu – Jošje, Đunis, Kaonik, Crkvina, Sušica i Pozlata. U Jošju se gradi sekundarna mreža, a naredne godine planira se završetak radova i puštanje vode u sistem, što zahteva i rekonstrukciju magistralnog cevovoda od Kapidžije do Jošja. Selo Pozlata dobilo je kompletnu mrežu, ali čeka priključenje zbog nedostatka kapaciteta za bezbednu dezinfekciju vode. Rešenje su dve nove crpne stanice koje se grade u Modrici i kod Petine, a priključenje se očekuje do kraja godine.

Prvi put je iz gradskog budžeta izdvojen novac i za izgradnju kanalizacione mreže u seoskim naseljima. Prioritet imaju sela Makrešane i Vučak, gde radovi uskoro počinju. Projekat u Makrešanima vredan je gotovo 200 miliona dinara i realizovaće se u tri faze, dok će kanalizacija u Vučaku biti jeftinija i završena u dve faze.

Milosavljević naglašava da pristup vodi i kanalizaciji predstavlja osnovni uslov za život, te da je to prioritet u planiranju, ali i da uređenje gradskih ulica i javnih površina mora ići paralelno kako bi se obezbedio funkcionalan i dostojanstven život građana.